Zeuge verfolgt Flüchtige mit dem Fahrrad: Polizei schnappt diebisches Trio

Mit Hilfe mehrerer Zeugen ist es der Polizei gelungen, drei junge Männer zu schnappen. Sie hatten versucht, in ein Bekleidungsgeschäft in Bruck einzusteigen - und haben wohl noch mehr auf dem Kerbholz.

Fürstenfeldbruck - Am Sonntag gegen 16.45 Uhr beobachtete ein Zeuge drei männliche Personen, welche in ein Bekleidungsgeschäft in der Maisacher Straße einbrachen. Die drei Täter schlugen eine Scheibe ein und wollten gerade in das Geschäft einsteigen. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in ein nahe gelegenes Waldstück.

Verfolgung mit dem Fahrrad

Allerdings hatten die Einbrecher wohl nicht mit der Courage und Hartnäckigkeit des Zeugen gerechnet. Während weitere Zeugen sofort die Polizei alarmierten und am Einsatzort auf die Beamten warteten, nahm der Beobachter per Fahrrad die Verfolgung der Flüchtigen auf und hielt die Einsatzkräfte über Handy über den jeweiligen Standort der Verdächtigen auf dem Laufenden.

Polizei dankt den Zeugen

So konnten zahlreiche Streifen anrücken und schließlich alle drei Täter nähe Augsburger Straße festnehmen, wie die Polizei berichtet. Bei den drei Festgenommenen handelt es sich um drei junge Männer im Alter von 15, 19 und 21 Jahren aus Fürstenfeldbruck. Alle drei sind der Polizei hinlänglich bekannt. Während der 15-Jährige noch am selben Abend entlassen wurde, werden die beiden anderen am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Während der Vernehmungen ergaben sich Hinweise, dass die drei noch für weitere Straftaten in Frage kommen. „Die Polizei Fürstenfeldbruck bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen und Mitteilern, ohne die der schnelle Fahndungserfolg sicher nicht möglich gewesen wäre“, heißt es im Bericht der Inspektion Fürstenfeldbruck. (st)

