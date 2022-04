Diamantene Hochzeit: Zu einer guten Ehe gehört eine gepflegte Streitkultur

Diamantene Hochzeit feiern Helga und Karlheinz Koch. Stadtrat Franz Höfelsauer gratulierte zum Ehejubiläum. © Weber

60 Jahre ist es her, seit sich Helga (85) und Karlheinz Koch (85) das Ja-Wort gaben. Kennengelernt haben sich die beiden in Fürstenfeldbruck, aber geboren wurden sie nicht nur in verschiedenen Bundesländern, sondern auch unter gänzlich unterschiedlichen Verhältnissen.

Fürstenfeldbruck – Karlheinz Koch stammt aus Jena. Nach dem Abitur mit 17 Jahren musste er mit dem Bauernsohn, die gesamte Ernte eines Großbauerns einholen, bevor er in den Westen fliehen konnte. „Ich bin in Thüringen geboren und konnte erst nach getaner Arbeit fliehen.“ Dort angekommen begann er 1956 eine Ausbildung bei der Luftwaffe. „Im Anschluss bin ich dann 1959 nach Fürstenfeldbruck versetzt worden.“ Am Fliegerhorst arbeitete er jahrelang als Fluglehrer.

Seine spätere Gattin Helga stammt aus Baden-Württemberg. Sie absolvierte eine Ausbildung als Bankkauffrau. Mit 20 Jahren zog sie aus: „Mein Vater hat verlangt, dass ich um acht Zuhause bin“, erinnert sich die fröhliche 85-Jährige. „Stellen Sie sich das vor, mit zwanzig!“ Er stellte ihr ein Ultimatum: Entweder sie folgte seinen Anweisungen, oder sie flog raus. „Dann habe ich meinte Sachen gepackt und bin gegangen.“

Resolut war Helga Koch also schon immer. Eigentlich hatte sie nach Paris gehen wollen: „Ich wollte vor allen Dingen die Sprache lernen.“ Aber weil ihr Vater auch dagegen war, führte sie ihr Weg schließlich in ihre zweitliebste Stadt, nach München.

Vor 60 Jahren gab sich das Paar das Ja-Wort. © Weber

Kennengelernt haben sich die Kochs 1961 im Offizierskasino am Fliegerhorst. „Dort war ein Tanz in den Mai“, erinnert sich Karlheinz Koch. Helga war dort zum Tanzen mit einer Schulfreundin, er arbeitete dort. Ein Jahr später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. „ An einem Freitag, den 13.“, sagt der 85-Jährige. Sie seien nicht abergläubisch, fügt er rasch hinzu. Da Karlheinz Koch öfter aus beruflichen Gründen versetzt wurde, kam das Paar in ganz Deutschland rum. Es lebte in Husum, in Bremgarten und sogar in Bonn, weil der gefragte Fluglehrer dort ins Verteidigungsministerium versetzt wurde. Helga war stets an seiner Seite, ebenso wie ihr Sohn Axel, der 1969 in Husum geboren wurde. 1982 kehrte die Familie zurück nach Fürstenfeldbruck und lebt seitdem im selben Haus.

Die ganze Welt

Ihr gemeinsames Leben führte die Reise- und Kulturliebhaber um die ganze Welt: Sie waren in England, in Israel, reisten mehrfach auf eigene Faust durch Amerika und besichtigten Japan von Nord bis Süd. „Unser Sohn studierte Japanologie in München.“ Noch heute verreisen die beiden 85-Jährigen gerne: „Nächste Woche geht es wieder mal in unsere Lieblingsstadt, nach Berlin.“

Am meisten liebt Karlheinz Koch an seiner Frau ihre badische Frohnatur und „ihren badischen Charme“, fügt er lächelnd hinzu. „Mit ihr wird es auf keinen Fall langweilig.“ Trotz allem sei für eine derart lange Ehe aber eines besonders wichtig: „Eine gepflegte Streitkultur“, sagt der zweifache Großvater. Denn auch wenn es mit seiner Frau nie langweilig werde, seien kleine Reibereien unabdingbar für eine gelungene Beziehung. (CHRISTINA STROBL)

