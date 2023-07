Zu wenig Bestellungen: Brucker Netz gibt auf

Von: Lisa Fischer

Regionale Lebensmittel lieferte das Brucker Netz. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Obst, Gemüse, Säfte und Honig aus der Region direkt nach Hause geliefert: Das bot das Brucker Netz. Doch mangels Nachfrage ist bald Schluss.

Fürstenfeldbruck – Online konnten Kunden im aktuellen Sortiment, zusammengestellt aus rund 40 Lieferanten, bestellen. Doch damit ist bald Schluss. Der Brucker Netz-Chef Andreas Rothenberger gab nun bekannt, dass der Lieferdienst eingestellt wird. „Die Bestellungen sind stark zurückgegangen“, erklärt Rothenberger auf Tagblatt-Nachfrage. Waren es vor einem Jahr noch hundert Lieferungen pro Woche, seien es zuletzt nur noch 20 pro Woche gewesen. Für Rothenberger, der für die BBV im Stadtrat sitzt, und sein siebenköpfiges Team war das zu wenig, um wirtschaftlich zu arbeiten.

Gegründet wurde das Brucker Netz im Jahr 2016. Fünf Fahrer, ein bis zwei Packer und eine Mitarbeiterin für die Akquise gehörten innerhalb der sieben Jahre zum Personalstamm. Die Kunden konnten aus dem Sortiment von rund 40 Lieferanten auswählen. Das Team des Brucker Netzes war stets darauf bedacht, dass die Produkte aus der Region kommen: „90 Prozent aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der Rest kam aus den Nachbarlandkreisen, wie beispielsweise Wildfleisch aus Dachau“, erklärt Rothenberger. Beliebt waren vor allem Gemüse sowie Metzgereiprodukte und Eier.

„Die Grundidee hat sich bewährt, nur die Zeit ist aktuell nicht mehr“, sagt Rothenberger mit Blick auf die Inflation. Das treffe auf die ganze Branche rund um Hof- und Bioläden zu. „Wenn ich statt vier Kisten nur noch eine beim Lieferanten abhole, dann ist der Zeitaufwand derselbe“, bilanziert der Brucker-Netz-Gründer. „Aber Spritkosten und Personalkosten rechnen sich dann nicht mehr.“ Deshalb zieht Rothenberger jetzt einen Schlussstrich. In spätestens drei Wochen ist es vorbei – zumindest mit dem Lieferdienst.

Ideen, dass und wie es weitergeht hat Rothenberger: So will er auf Festen, wie dem Volksfest und Märkten präsent sein. Ein Catering mit Produkten aus der Region, das in der Vergangenheit schon bei Hochzeiten gebucht wurde, soll es weiterhin geben. Gekocht wird von einer Köchin vom Brucker Netz. Und im Shop auf der Webseite soll es in der Zukunft die Möglichkeit geben, haltbare Produkte wie Honig, Schnaps und Bärlauchpesto aus dem Landkreis zusammengestellt in einem regionalen Geschenkkorb zu kaufen.