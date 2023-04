Zugang zum Alten Rathaus wird barrierefrei - und weiteres mehr

Von: Lisa Fischer

Das Alte Rathaus. Heute beherbergt es das Standesamt Fürstenfeldbruck. © Stadt Fürstenfeldbruck

Bushaltestellen, Fußgängerüberwege, Toiletten, Treppen und Türen: Beim Thema „Barrierefreiheit“ gibt es im Stadtgebiet einiges zu tun. Auch am Waldfriedhof und am Standesamt wird etwas für Menschen mit Handicap getan.

Fürstenfeldbruck – Im Oktober 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, pro Jahr 900 000 Euro für das Projekt „ffb.barrierefrei“ bereitzustellen. Doreen Höltl vom Sachgebiet Soziale Angelegenheiten berichtete nun im Sozialausschuss über die aktuellen Baustellen. Und dabei geht es um mehr als nur um Bushaltestellen.

Standesamt

In der Stadtmitte soll der Zugang zum Standesamt im Alten Rathaus barrierefrei werden. „Umbauen ist wegen des Denkmalschutzes nicht möglich“, erklärte Höltl. „Deshalb hat die Stadt einen Treppensteiger bestellt.“ Auf Nachfrage von Karl Danke (BBV), ob dieser auch für die Treppe im Inneren des Gebäudes genutzt werden kann, entgegnete Höltl: „Der Treppensteiger ist für die Steintreppe außen gedacht. Innen ist es zu schmal, da würden wir nicht rumkommen.“ Der Treppensteiger aber sei transportabel und könne so auch bei Veranstaltungen in der Nachbarschaft, wie beispielsweise an der Volkshochschule, verwendet werden.

Bushaltestellen

Jährlich sollen in der Stadt vier Bushaltestellen zu barrierefreien Haltepunkten umgebaut werden. „2021 haben wir mit drei Umbauten begonnen, seitdem machen wir vier pro Jahr“, erklärte Höltl. Heuer sei man allerdings etwas aus der Reihe, weil es Verzögerungen bei der Lieferung der Buswartehäuschen gab. Die Bushaltestellen an der Dachauer Straße, Maisacher Straße (je zwei), Konrad-Adenauer-Straße und Stadelberger Straße – eigentlich für 2022 geplant – wurden oder werden erst heuer fertiggestellt.

Für 2023 sei man dabei vier Bushaltestellen zu planen und umzusetzen. Dabei geht es um den Haltepunkt an der Schöngeisinger Straße (Verlegung von Höhe Hausnummer 27 nach Hausnummer 33), die Ausstiegshaltestelle am Bahnhof Bruck nahe des neuen Bahnsteigs und zwei Haltestellen am Waldfriedhof. Parallel wird bereits der Umbau zweier Haltestellen an der Cerveteristraße und Am Hardtanger geplant, die 2024 barrierefrei werden sollen.

Doch nicht nur Haltestellen gilt es barrierefrei zu ertüchtigen. Auch Fußgängerüberwege und Verkehrsinseln werden schwellenfrei umgebaut oder erneuert. So geschehen ist das schon in der Heimstättenstraße/Dianastraße. Der Fußgängerüberweg an der Schöngeisinger-/Holzhofstraße soll diesen Sommer umgebaut werden.

Waldfriedhof

Auch die Zugänge zum Waldfriedhof sind im Visier des Projekts „Barrierefreiheit“. „Die Tore haben zwar Mitarbeiter des Friedhofs geöffnet, aber Besucher haben sie immer wieder geschlossen“, erklärt Doreen Höltl. Menschen mit Behinderungen oder Senioren wäre der Zugang zum Waldfriedhof so erschwert. Deshalb werden die Tore nun mit Halterungen versehen und tagsüber dauerhaft offen sein.

Des Weiteren werden auf dem Gelände im westlichen Bereich die Toiletten barrierefrei umgebaut. Das kostet um die 210 000 Euro, sagte Höltl. „Und auch zum Verwaltungsgebäude des Friedhofs wird der Zugang barrierefrei gestaltet.“

