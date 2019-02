Landwirte erobern die Tanzfläche

Traditionen pflegen und dabei einen schönen Abend verbringen: Der Ball der Landwirtschaft war auch heuer wieder ein Publikumsmagnet. 450 Gäste kamen dafür im Brucker Veranstaltungsforum zusammen.

Fürstenfeldbruck – Seine Anziehungskraft hat der Ball der Landwirtschaft nicht verloren, ebenso wenig seine Bedeutung als gesellschaftliches Ereignis für die Region. Rund 450 Gäste hatten sich im Stadtsaal eingefunden, um zu feiern, Freunde zu treffen und Erinnerungen auszutauschen – nach Schätzungen der Veranstalter etwa 70 mehr als im Vorjahr.

Bereits bei der Begrüßung zum Ball, zu dem der Bayerische Bauernverband (BBV) und der Verband für landwirtschaftliche Fortbildung (VIF) alljährlich einladen, waren Kreisbäuerin Karin Sepp und dem VIF-Vorsitzenden Alexander Rasch die Freude über die hohe Besucherzahl deutlich anzumerken. „Wir haben sogar die Empore öffnen müssen, damit alle Platz finden.“ Das zeige, welche Bedeutung der Ball immer noch habe, so Sepp.

Auch bei den jungen Paaren, die mit der Münchner Francaise jedes Jahr den Ball feierlich eröffnen, war im Vergleich zu 2018 ein Zuwachs zu verzeichnen. 15 Schüler aus dem ersten und zwei aus dem dritten Semester samt Partner meisterten heuer die schwere Schrittfolge ebenso gekonnt wie die zwölf Paare aus dem Vorjahr. Aufmerksam verfolgt und mit viel Beifall bedacht wurde dies unter anderem von der Stellvertretenden Landrätin Martina Drechsler, Ehrenkreisbäuerin Gabi Waldleitner und Ehrenkreisobmann Johann Drexl.

Dem schloss sich auch der Landtagsabgeordnete Hans Friedl aus Alling an. Für den Landwirt im Nebenerwerb war der Besuch des Balles in diesem Jahr ein besonderes Bedürfnis, „Wir haben dieses Jahr unser 40. Klassentreffen gefeiert“, erzählte Friedl, der trotz starker Erkältung an der Veranstaltung teilnahm.

Es sei wichtig, dass die Tradition eines solchen Balles erhalten bleibe. „Mich freut es jedes Jahr, wenn sich Jung und Alt festlich kleiden“, so der Landtagsabgeordnete. Das zeige, dass das Fortbestehen dieses Ereignisses in lebendiger Form gepflegt werde. Früher habe es ja „Ehemaligenball“ geheißen, erinnert sich Friedl. Da trafen sich ehemalige Schüler, um Erinnerungen auszutauschen. Dass dies um Maria Lichtmess geschah, stammt aus der Zeit, als ausgestellte Mägde und Knechte zusammenkamen, um sich eine neue Anstellung zu suchen.

Erst zum zweiten Mal war Johann Krämer aus Olching dabei. Dennoch betonte er, dem BBV sehr verbunden und als Vorsitzender des Faschingszugkomitees Olching solchen gesellschaftlichen Ereignissen sehr zugetan zu sein. Für ihn ist es wichtig, Traditionen zu bewahren. „Dazu gehört auch der Landwirtschaftsball“, so Krämer.

Für Hanna und Lothar Badener war der Festabend dagegen eher eine Gelegenheit schick feiern zu gehen. „Wir hatten heute einfach Lust dazu, uns fein anzuziehen“, so das Ehepaar aus Fürstenfeldbruck, das sich erst am Vormittag spontan zum Besuch des Balles entschieden hatte. Bereits nach zwei Stunden hatten sie dann festgestellt: „Es war die richtige Entscheidung. Wir genießen diesen Abend sehr.“

Dazu beigetragen hatte neben der Showband „Tropical Rain“, die für eine fast durchweg gut gefüllte Tanzfläche sorgte, auch der Faschingsverein Kammerberg-Fahrenzhausen aus dem Landkreis Freising. Der bot neben einem traditionellen Teil mit Gardemarsch und Faschingsmusik ein Showprogramm, das gut 20 Minuten lang die Besucher im Stadtsaal mit akrobatischen Einlagen und einem abwechslungsreichen Programm begeisterte.