Zusammen reisten sie durch viele Länder - jetzt wurde diamantene Hochzeit gefeiert

Teilen

Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten dem Jubelpaar Tochter Susanne (l.), Schwiegersohn Thomas (3.v.l.) und Stadtrat Franz Höfelsauer (r.). © PETER WEBER

Vor 60 Jahren gaben sich Rosita und Horst Gemberg in Berlin das Ja-Wort. Nun feierten die beiden ihre Diamantene Hochzeit in Fürstenfeldbruck bei einem gemütlichen Mittagessen und anschließendem Kaffee und Kuchen.

Fürstenfeldbruck – „Wir hatten damals eine wunderschöne Hochzeitsfeier. Das Wetter war perfekt, die Sonne schien“, erzählt die 81-jährige Rosita Gemberg. Sie habe sich damals aus Angst vor schlechtem Wetter extra ein langärmliges Hochzeitskleid gekauft. „Das wäre allerdings – zum Glück – nicht nötig gewesen“, sagt sie.

Rosita und Horst Gemberg kannten sich schon länger, bevor sie ein Paar wurden, denn Horst war ein Freund von Rositas damaligen Nachbarn. Im Jahre 1959 verlobten sich die beiden, vier Jahre später folgte die Hochzeit.

Rosita und Horst Gemberg heirateten im Juni 1963 in Berlin. REPRO: Peter WEBER © Weber (Repro)

Im Jahr 1990 kam das Paar beruflich nach Fürstenfeldbruck. Horst Gemberg, der im Glasdachbau tätig war, erhielt hier eine neue Arbeitsstelle. Seine Frau war im Einzelhandel tätig. „Wir haben uns von Anfang an in Fürstenfeldbruck wahnsinnig wohl gefühlt“, sagt der Berliner. Und seine Frau ergänzt: „Auch die Lage hier ist einfach super praktisch. Wir haben alles um die Ecke, was wir brauchen. Geschäfte, Ärzte, die S-Bahn und Busse.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ihre Tochter Susanne blieb in Berlin, wo sie auch heute noch lebt. Mittlerweile haben Rosita Gemberg und ihr Mann außerdem eine Enkeltochter sowie eine Urenkelin. „Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Familie. Familie ist das Wichtigste. Leider sind sie nur sehr weit weg und wir sehen uns nicht oft genug“, sagt der 84-jährige Horst Gemberg. „Unsere Treffen sind aber immer etwas Besonderes.“

In seiner Freizeit reiste das Ehepaar sehr viel, unter anderem nach Thailand und in die USA. Besonders angetan hat es ihnen Asien. „Uns gefällt die Mentalität wahnsinnig gut. Aber auch die Sehenswürdigkeiten sind toll“, sagt Rosita Gemberg. In Bruck sind sie Mitglied im Mach mit Verein. „Dort gehen wir besonders gerne Kegeln“, meint Rosita Gemberg.

Ihr Rezept für eine gute und langjährige Ehe? „Man muss einfach gut miteinander leben und auch mal auf den anderen eingehen“, sagt die Berlinerin. Für ihren Mann zählt vor allem der Wille, in Ruhe zusammen leben zu wollen. „Man braucht auch eine Frau, die Schwierigkeiten annimmt und einen in Krisen unterstützt“, sagt er. So führen die Gembergs seit 60 Jahren eine glückliche Ehe. (Antonia Plamann)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.