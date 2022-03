Zwei gute Seelen des Brucker Brettls - doch „der Lehrmeister und sein Schüler“ hören sie nicht gern

Von: Andreas Daschner

Alter Hase: Jürgen Schulz (l.) glänzte in vielen Rollen, etwa als Einbrecher Kutte mit Opfer Bernd Pulver. © Brucker Brettl

Seit 1975 bringt die Theatergruppe „’s Brucker Brett’l“ ihre Stücke auf die Bühne. Genauso lange ist Jürgen Schulz mit an Bord. Er prägt den Verein noch immer maßgeblich – ebenso wie Oliver Schmalz. Der war aber noch lange nicht auf der Welt, als Schulz das Brett’l mitbegründete.

Fürstenfeldbruck – Der eine ist 77 Jahre alt, der andere zählt gerade einmal 19 Lenze. Der eine ist 47 Jahre beim Verein, der andere blickt auf sieben Jahre Mitgliedschaft. So unterschiedlich die Geschichten des erfahrenen Theater-Haudegens Jürgen Schulz und seines jungen Vereinskollegen Oliver Schmalz beim Brucker Brett’l auch sind, so haben die beiden doch eines gemeinsam: Sie begeistern sich für die Bühnentechnik.

Man könnte sagen: Die gute Seele des Vereins bildet bereits ihren Nachfolger aus. Allerdings hören beide die Analogie vom Lehrmeister und seinem Schüler eigentlich nicht so gerne. „So etwas gibt es bei uns nicht“, sagt Schulz. Erworbenes Wissen würde selbstverständlich weitergegeben. „Jeder kann und darf nach seinen Interessen und Neigungen alles ausprobieren und bekommt dabei jegliche Unterstützung.“

Der Bühnentechniker von morgen: Oliver Schmalz ist seit sieben Jahren beim Brucker Brett’l und engagiert sich in der Jugendarbeit. © Brucker Brettl

Schmalz freut sich natürlich, dass das Wissen und die Erfahrung von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. „Jürgen erklärt dabei sehr ausführlich und geduldig“, sagt der 19-Jährige. Er frage auch immer wieder gerne nach. „Dabei habe ich aber keineswegs das Gefühl, ein Schüler zu sein.“ Vielleicht auch, weil Schulz immer wieder für einen Spaß zu haben ist.

Der 77-Jährige ist beim Brucker Brett’l eine echte Institution und bei weitem nicht nur für die Technik zuständig. „Er ist auch ein großartiger Schauspieler und ein ambitionierter, akribischer Regisseur“, sagt Brett’l-Schriftführerin Lena Jakat. In Dutzenden Stücken hat Schulz in den vergangenen 45 Jahren mitgewirkt. „Mit seinem feinsinnigen Humor, seinem unerschöpflichen Engagement und seiner Hilfsbereitschaft ist er immer eine Bereicherung“, sagt Jakat.

Und auch wenn Schmalz noch nicht so lange beim Verein ist: „Er ist nicht minder prägend für das Brucker Brett’l“, betont die Schriftführerin. Vor allem bei der Kinder- und Jugendarbeit bringt sich der Nachwuchsschauspieler engagiert ein und unterstützt die Mitglieder Birgit Tobisch-Haupt und Veronika Droth bei ihrer Arbeit mit der Nachwuchsgruppe „Die Wölkchen“. Er sei immer da, wo eine helfende Hand gebraucht wird, so Jakat, die sein Schauspieltalent, seine immer gute Laune und seine Kreativität und Fähigkeit, andere zu motivieren, sehr schätzt.

Während Schulz als Gründungsmitglied beim Brett’l ein alter Hase ist, kam Schmalz 2015 zum Verein. „Meine Mutter war der Meinung, Theater wäre das Richtige für mich“, sagt er. Und so habe er im Sommer 2015 die – wie er sie nennt – „Brettler“ zum ersten Mal beim Zeltlager am Mammendorfer See getroffen. „Daraufhin wurde ich gleich in das aktuelle Stück des Kindertheaters aufgenommen.“ 13 Jahre war Schmalz damals alt. „Seitdem will ich nicht mehr weg.“

Seine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im Verein hat sogar seinen Berufswunsch mit geprägt. Schmalz will Erzieher werden. 2019 hat er die Ausbildung begonnen. „Ein Job mit großer Verantwortung“, wie er sagt. Aber die übernimmt er ja auch beim Brucker Brett’l sehr zur Zufriedenheit der Vereinsführung. Nicht umsonst wurde er als Jugendsprecher in den Vereinsausschuss berufen.

Bei Schulz war es zumindest in Sachen Bühnentechnik andersrum: Er konnte sein berufliches Wissen in den Verein einbringen. „Ich bin als Elektriker und Nachrichtentechniker quasi vorbelastet, was durchaus von Nutzen ist.“ Schulz war daran beteiligt, dass die Beleuchtung zu großen Teilen auf energiesparende LED-Scheinwerfer umgestellt wurde und seit vielen Jahren mittels Computer und einer Lichtsteuerungssoftware betrieben wird.

Was beiden neben der Technik-Affinität gemein ist, ist die Freude am Miteinander beim Brucker Brett’l. Schmalz erfreut sich unter anderem an der Gruppendynamik bei den Jungen: „Es begeistert mich zu sehen, wie untereinander neue Freundschaften entstehen.“ Schulz schwärmt über die Gemeinschaft: „Jeder kann sich einbringen.“ Viele Talente seien erforderlich, um eine Inszenierung auf die Beine zu stellen. Und natürlich auch gute Seelen wie Schulz und Schmalz, die alles am Laufen halten.

