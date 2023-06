CSU Fürstenfeldbruck setzt auf Erfahrung und Erneuerung

Teilen

Dem CSU-Fraktionsvorstand gehören (v.l.) Michael Piscitelli, Dr. Georg Jakobs, Jeanne-Marie Sindani, Andreas Lohde, Katrin Siegler und Markus Britzelmair an. © Ch. Prog

Wechsel im Vorstand der CSU-Fraktion: Mit zwei neuen Mitgliedern will man Kernthemen beackern und setzt weiter auf die Erfahrung bewährter Politiker.

Fürstenfeldbruck - Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Geschäftsführer Michael Piscitelli, Schriftführerin Katrin Siegler, Stellvertreter Georg Jakobs und als Fraktionsvorsitzender Andreas Lohde einstimmig im Amt bestätigt. „Die stetige Erneuerung der Gremien, die Einbeziehung von Kompetenzen auch außerhalb von Fraktion und Ortsvorstand war und ist aber immer unser Anliegen,“ erklärt Lohde.

Sowohl der neu zusammengesetzte Ortsvorstand, als auch die neuen Gesichter im Fraktionsvorstand seien ein guter Beleg für das Ansinnen.

Die Erneuerung sei kein Selbstzweck, sondern mit klaren Aufgaben und Herausforderungen verbunden, so Lohde. Migration bleibe eine davon. Fürstenfeldbruck stehe bei der geplanten Aufstockung der Belegplätze der Erstaufnahmeeinrichtung im Fliegerhorst vor großen Herausforderungen. So sei es folgerichtig, mit Jeanne-Marie Sindani eine studierte Politologin und erfahrene Spezialisten für gelungene Integration stärker in die Verantwortung nehmen und ihre Kompetenzen zu nutzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Sindani ersetzt Birgitta Klemenz, die nicht mehr zur Verfügung stand. „Mit Biolandwirt Markus Britzelmair setzen wir bewusst den Schwerpunkt auch auf Klima- und Umweltschutz,“ erklärt Klemenz. Als einziger Landwirt im Stadtrat vollziehe er mit seinem Betrieb täglich konkreten und praktischen Umwelt- und Flächenschutz.

Mit Jakobs und Piscitelli bleibe der Blick auf die Finanzen und die Wirtschaft ein Kernthema im Fraktionsvorstand. Dass die finanzielle Lage der Stadt alles andere als rosig ist, habe der Bescheid der Finanzaufsicht deutlich gemacht. Es brauche konkrete Konzepte zur Verbesserung der Finanzkraft.