Geballte Frauenpower auf der Bühne

Lieder von und über Frauen

Von Andreas Daschner schließen

Grafrath - Poetisch, witzig und charmant, manchmal auch nachdenklich – aber immer von und über Frauen. Das sind die Lieder des Ensembles „Frau Meyer singt“. Zehn Frauen und ein Mann aus Grafrath und Umgebung unterhalten die Zuhörer seit mittlerweile zehn Jahren.

„Wir sind stets auf der Suche nach besonderen Inhalten“, sagt Margit Winterstein, Leiterin des Ensembles. Dabei bedienen sich die Sängerinnen durchaus bei Bekanntem, drücken dem aber ihren eigenen Stempel auf – zum Teil neu arrangiert oder mit selbst verfassten Texten.

„Die Bandbreite ist groß“, sagt Winterstein. Vom Volkslied über „Ich bin die Frau meines Lebens“ oder „Der perfekte Moment“ bis zum „Ave Maria“ reicht die Palette – vorgetragen entweder a capella oder aber instrumental mit Klavier, Gitarre, Klarinette, Zither oder Ukulele.

Zehn Frauenund ein Mann

Frau Meyer singt: Der etwas ungewöhnliche Name des Ensembles entstand durch einen Zufall bei einem der ersten Auftritte. Damals noch nicht öffentlich, sondern für ein paar Freunde und Bekannte. Im Programm damals: das Lied „Die Flundern“ von Claire Waldoff aus den 1920er-Jahren, das von einer Frau Meyer beim Baden handelt. Der Name fürs Ensemble war damit gefunden.

„Den Namen Meyer gibt es in sehr unterschiedlichen Schreibvarianten und er soll stellvertretend für alle Frauen und Meyers stehen, denen wir unsere Lieder widmen – immer mit einem kleinen Augenzwinkern“, sagt Winterstein.

Und auch wenn sowohl beim Gesang als auch bei den Liedern Themen rund um Frauen im Mittelpunkt stehen, hat „Frau Meyer singt“ auch männliche Verstärkung an Bord: Jürgen Richter, stets in schwarzem Smoking und mit roter Fliege bekleidet, ist ein erfahrener Musiker, der die Sängerinnen instrumental begleitet.

Die Auftritte sind dabei nicht nur akustisch ein Erlebnis, sondern auch optisch. „Wir bauen gerne Accessoires aller Art in unsere Programme ein“, sagt Winterstein. Und auch medial verarbeiten die Sängerinnen die Inhalte ihrer Lieder. „Zu Claire Waldoffs Bade-Lied haben wir einen Film an einem Steg am Ammersee gedreht – in historischen Badekostümen“, erzählt Winterstein. Gezeigt wurde der Streifen während der Aufführung des Liedes.

Gerne singt Frau Meyer auch in der evangelischen Michaelkirche in Grafrath, wo das Ensemble bereits mehrfach aufgetreten ist. Dort entstand heuer auch eine ideenreiche Präsentation zum Internationalen Frauentag. „Thema war der Grafrather Bahnhof, seine Geschichte und Geschichten. Und was ,frau’ aus dem leerstehenden Gebäude machen würde“, berichtet Winterstein. Beispielsweise eine Salzgrotte zur Entspannung, ein Fitnessstudio oder gar einen Partytempel mit Frau Meyer als DJ. Alles verarbeitet in einer Fotomontage mit dem Grafrather Bahnhofsgebäude. Und gesungen wurde in der Michaelkirche freilich auch.

Nächster Auftritt in Höfen

„Frau Meyer singt“ ist aber nicht konfessionell gebunden. Der nächste Auftritt ist für Samstag, 8. Juli, im Rahmen der Grafrather „Klang-Räume“ geplant – und zwar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Höfen. „Vom ,Ave Maria’ der Renaissance bis zum ,Lied vom Himmel’, das wir im Internet gefunden haben, wird ein abwechslungsreiches Programm zu hören sein“, verspricht Winterstein.