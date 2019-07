Aus Ärger über Lärm am Badesee: Mann wirft Musik-Box von Jugendlichen ins Wasser

Zoff am Spitzer-Weiher in Geltendorf: Jugendliche hörten laut Musik und ein 56-Jähriger sorgte umgehend für Ruhe - auf seine Art.

Geltendorf - Ein 56-jähriger Besucher des Spitzer-Weihers bei Geltendorf fühlte sich am Sonntagabend um 22. 30 Uhr offensichtlich in der Ruhe gestört als Jugendliche am Baggersee Hip-Hop Musik hörten, wie die Polizei Landsberg berichtet. Unvermindert griff er die Box und warf sie in den Spitzer-Weiher. Danach lief der Mann zu seinem Wohnmobil und fuhr davon. Allerdings konnte die Polizei ihn später aufgreifen. Er kündigte an, eine Anzeige wegen Ruhestörung zu machen. Den 56-Jährigen seinerseits erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro.