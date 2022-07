Bierprobe vor dem Start des Ritterturniers

Von: Ulrike Osman

Kennen sich gut mit Bier aus: Prinz Luitpold und Simone Lipossy von der Schlossbrauerei Kaltenberg. © osman

Wenn in Bayern einer was vom Bier versteht, dann er. Und so lud Luitpold Prinz von Bayern, Inhaber der Schlossbrauerei Kaltenberg, noch vor dem Start des Ritterturniers zur Bierprobe in der Ritterschwemme.

Kaltenberg - Wenn heutzutage scherzhaft von Bier als einem bayerischen Grundnahrungsmittel die Rede ist, so war das über Jahrhunderte durchaus Realität. Dass der Konsum des Gerstensafts 60 Prozent der gesamten Nahrungsaufnahme ausmachte, belegen laut Luitpold alte Statistiken des Münchner Hofes.

Dort wurden täglich 500 Personen verköstigt und über den Getränkeverbrauch genau Buch geführt. Warum so viel Bier? Es lieferte Energie für harte körperliche Arbeit und deckte den Flüssigkeitsbedarf. „Wasser war damals äußerst unhygienisch“, so der Bier-Prinz. Am heutigen Samstag wird Luitpold als Kaltenberger Schlossherr in der Arena die Ritterspiele eröffnen – wie gewohnt hoch zu Ross. Zum letzten Mal wird der 71-Jährige den Star der Stuntgruppe Cavalcade begrüßen.

Für Frédéric Laforet, seit 2005 Darsteller des Schwarzen Ritters, ist es das letzte Ritterturnier in dieser Rolle. Dass dem 56-jährigen Stuntreiter die körperliche Anstrengung der halsbrecherischen Galoppaden, oft bei großer Hitze, zunehmend zu schaffen machen, ließ er bereits vor kurzem im Gespräch mit unserer Zeitung durchblicken. Am Abend vor der Generalprobe veröffentlichte er auf Facebook seinen Abschied von der Rolle des Schwarzen Ritters. Er sei stolz darauf, diese „faszinierende Figur“ verkörpert zu haben und bleibe dem Turnier als Teil des Inszenierungsteams erhalten.

Das Abendturnier

Das Abendturnier

beginnt am Samstag um 16 Uhr, das Tagesturnier startet am Sonntag um 12 Uhr.