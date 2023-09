Bahnhöfe im Westkreis: Endstation mit Entwicklungspotenzial

Von: Ulrike Osman

Langer, schmutzig-gelber Bau: Ein Teil steht leer. Hier sollen Büros entstehen. Doch das Projekt stockt. © Weber

Ein Schmuckstück ist er noch immer nicht. Doch die Zeiten, da der Geltendorfer Bahnhof einen nicht ganz ernst gemeinten Negativpreis als einer der gammeligsten Bahnhöfe Bayerns bekam, sind lange vorbei. Trotzdem ist viel Luft nach oben.

Geltendorf – Die westliche Endstation der S4 ist barrierefrei, bietet überdachte Bahnsteige und Sitzgelegenheiten, verfügt über einen Imbiss, digitale Anzeigetafeln und ein WC. „Ich habe hier noch keine negativen Erfahrungen gemacht“, sagt Fahrgast Peter Padberg über den Kreuzungsbahnhofhof der Regionalbahnlinien Augsburg-Schongau und München-Buchloe. Er lobt die Sauberkeit der Bahnsteige und der Unterführung. „Es liegen keine kaputten Flaschen oder Scherben am Boden – und die Uhren gehen meistens richtig.“

Vermisst er im Winter eine warme Wartehalle? Der Meringer schüttelt den Kopf. So hohe Ansprüche hat er nicht. „Man muss schon die Kirche im Dorf lassen.“

Investor besitzt Gebäude seit Jahren

Nicolas Stötter würde den Fahrgästen gerne eine Wartehalle errichten – und noch einiges mehr. Der Investor aus Andechs hat vor sechs Jahren die Bahnhofsgebäude gekauft. Das im westlichen Bereich des Areals gelegene Nebengebäude möchte er sanieren und umnutzen sowie direkt angrenzend einen dreistöckigen Neubau errichten. In dem Komplex sollen zwei Ladengeschäfte, ein Bäckercafé, Praxen, Übernachtungsmöglichkeiten sowie Wartehalle und Zeitschriftenshop untergebracht werden.

Der Bauantrag auf Sanierung und Umnutzung liegt beim Landratsamt Landsberg als zuständiger Genehmigungsbehörde. Dort habe man ihm bereits im vergangenen Oktober signalisiert, dass alle Voraussetzungen erfüllt seien, berichtet Stötter im Gespräch mit dem Tagblatt. „Trotzdem halte ich die Genehmigung noch nicht in Händen.“

Endstation: Der Bahnhof in Geltendorf ist barrierefrei, bietet überdachte Bahnsteige und Sitzgelegenheiten, verfügt über einen Imbiss, digitale Anzeigetafeln und sogar ein WC. © Weber

Die für den Neubau vorgesehene Fläche ist mit Bauzäunen abgesperrt. Dahinter wächst Unkraut auf einer Kiesfläche, Kabel liegen herum. Ein paar schwarze Sitzgelegenheiten und Pflanztröge mit größtenteils vertrocknetem Grün stehen noch dort, Reste einer längst beendeten Kulturaktion. Nachdem Stötter auf eine Bauvoranfrage für das Gelände keine zufriedenstellenden Auskünfte bekam, will er nun direkt einen Bauantrag stellen.

Sein größtes Problem aber ist das Hauptgebäude. In einem Teil des langgestreckten, schmutzig-gelben Baus sind die technischen Anlagen der Fahrdienstleitung untergebracht. Der Rest steht leer. Die Eingänge zur alten Wartehalle sind mit Brettern vernagelt. Stötter möchte in dem Gebäude sogenannte Co-Working-Spaces einrichten – gemeinschaftlich genutzte Büros, in die Selbstständige sich einmieten können.

Deutsche Bahn als schwieriger Partner

Um dieses Vorhaben zu realisieren, muss der Investor der Deutschen Bahn (DB) nachweisen, dass ihre Anlagen durch den Umbau nicht gefährdet werden. Ein spezialisierter, von der Bahn anerkannter Sachverständiger muss das bestätigen. „Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem solchen Gutachter“, berichtet Stötter. Bisher hat er keinen gefunden. Entsprechende Fachleute seien dünn gesät – und manche winken ab, wenn sie hören, um was es geht. Die DB gilt als schwieriger Gesprächspartner.

„Das Ganze dauert viel länger, als ich es mir jemals hätte vorstellen können“, sagt Nicolas Stötter und fügt halb ironisch hinzu, er sei ja erst 36. Soll heißen, er hat noch viele Berufsjahre vor sich, um sein Projekt zu realisieren. Er betont: „Ich bin immer noch entschlossen.“

