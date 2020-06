Gedicht soll Vorfreude wecken

Ein leerer Platz, wo sonst der Maibaum steht – das fand der Geltendorfer Heimat- und Trachtenverein dann doch zu traurig. Deshalb sorgten die Aktiven um Vereinschef Wolfgang Kurz für einen Ersatz.

Geltendorf - Ein Gedicht auf einem Schild soll Vorfreude wecken auf nächstes Jahr. Zum ersten Mal seit fast 70 Jahren musste heuer die turnusmäßige Maifeier ausfallen. „Normalerweise stellen wir seit 1952 alle drei Jahre einen Baum auf“, sagt Kurz. Doch Corona durchkreuzte alle Pläne. „Wir wollten den Platz aber nicht ein ganzes Jahr lang völlig leer lassen“, so der Vereinsvorsitzende.

So kam man auf die Idee, zumindest ein Zeichen zu setzen – mit einem selbst erdachten Gedicht, das von Johanna Höpfl aufgeschrieben wurde. „Nächstes Jahr, so hoffen wir, steht dann der Maibaum wieder hier“, heißt es darin. Denn für die Trachtler war schnell klar, dass sie die Veranstaltung nicht in den Sommer oder Herbst schieben oder gar den Baum mit Hilfe des Bauhofs aufstellen würden. „Was hätte das noch mit einer Maifeier zu tun?“ Die Trachtler hoffen, dass sie am 1. Mai 2021 den neuen Baum von Hand aufrichten können – so wie es seit fast 70 Jahren Brauch ist. os