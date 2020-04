Das gab es noch nie: Kaltenberger Ritterturnier  für dieses Jahr abgesagt

Die Veranstalter hatten noch gezögert, aber jetzt ist es heraus: Das Kaltenberger Ritterturnier wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Kaltenberg/Geltendorf - In der vierzigjährigen Geschichte hätte es das noch nie gegeben, heißt es vom Veranstalter. Das Kaltenberger Ritterturnier, das Jahr für Jahr zig Tausende Mittelalterfans und Besucher anzieht, wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Damit steht nun eine Entscheidung nach der Zeit des bangen Wartens fest.

Das verdeutliche auch den Ernst der Lage in der aktuellen Krise, wie es vom Veranstalter heißt. „Als Veranstalter des Kaltenberger Ritterturniers haben wir das Ziel, unserem Publikum jedes Jahr aufs Neue ein unvergessliches Mittelalter-Erlebnis zu bieten. Das ist unter den derzeitigen Bedingungen einfach nicht möglich“, erklärt Prinz Heinrich von Bayern, Geschäftsführer des traditionsreichen Turniers. Das erhöhte Ansteckungspotenzial mit dem Coronavirus auf einer Großveranstaltung wie dem Kaltenberger Ritterturnier könne man nicht verantworten.

Lesen Sie auch: Corona-Virus - So viele Fälle gibt es in den einzelnen Kommunen und so viele sind genesen

Kaltenberger Ritterturnier abgesagt: So geht es weiter

Mit allen Besuchern, die sich bereits im Vorverkauf ihre Plätze für das 41. Turnier gesichert haben, wird der Veranstalter in den kommenden Tagen und Wochen direkt Kontakt aufnehmen, um alle Formalitäten persönlich zu klären. Das gelte auch für die zahlreichen Künstler und Darsteller, die das Kaltenberger Ritterturnier mit ihren Darbietungen sonst Jahr für Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

„Wir möchten uns ausdrücklich bei unserem Publikum und allen Mitwirkenden des Turniers für ihre Treue und Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Und wir freuen uns auf die Zeit, in der wir wieder sicher und unbeschwert gemeinsam ein Ritterturnier in Kaltenberg feiern können!“, lässt Prinz Heinrich von Bayern mitteilen.

Das 41. Kaltenberger Ritterturnier soll dann am 9. Juli 2021 mit der legendären Gauklernacht starten. Informationen auf www.ritterturnier.de.