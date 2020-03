Die Wahl in Geltendorf: Drei Bürgermeister-Kandidaten, sechs Listen

Geltendorf – Da der amtierende Rathauschef Wilhelm Lehmann (Unabhängige Bürger/UB) nach drei Amtsperioden nicht mehr antritt, bekommt die Gemeinde ein neues Oberhaupt. Neben Vize-Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) bewerben sich Claudius Mastaller (UB) und Marion Wisura (CSU) um das Amt.

+ Robert Sedlmayr (ÖDP)

Bankfachwirt Sedlmayr (53) bringt von den dreien die meiste politische Erfahrung mit. Seit 1996 gehört der Vater von vier Kindern dem Gemeinderat an, seit 2002 dem Landsberger Kreistag. Ab 2008 war er Dritter Bürgermeister, seit 2014 ist er Stellvertreter Lehmanns. Schon 2014 kandidierte Sedlmayr fürs Bürgermeisteramt und schaffte es in die Stichwahl. Mastaller zog seinerzeit über die von Lehmann neu gegründete Liste der UB ins Gremium ein. Der UB-Spitzenkandidat ist 47 Jahre alt, Diplom-Ingenieur, Technischer Rat und Sachgebietsleiter im Bereich Polizeitechnik. Er lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Walleshausen.