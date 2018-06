Musikfestival in Kaltenberg: Der Puls schlägt jetzt schon schneller

Ein bisschen Routine, gepaart mit wachsender Aufregung: Das herrscht bei den Verantwortlichen vor dem Puls-Open-Air von 8. bis 10. Juni auf Schloss Kaltenberg. Das Musikfestival findet zum dritten Mal dort statt.

Kaltenberg– Mittlerweile kennt man sich natürlich aus auf dem Schloss der Wittelsbacher, sagt Andy Barsekow. Er arbeitet bei Puls, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks und ist dort Leiter der Musikplanung und Bandförderung. Zudem ist er der Verantwortliche für die Organisation des Open Airs mit 60 Bands und Künstlern. Die Infrastruktur, die Wege, all das haben die Veranstalter schon kennengelernt. Das bedeutet nicht, dass man schon abgebrüht ist, sagt Andy Barsekow: „Es ist jedes Jahr wieder etwas Neues und Aufregendes.“

Kurz vor dem Open-Air steigt die Spannung. Neu ist heuer auf alle Fälle ein Programmpunkt, der sich auf einem Musikfestival ziemlich ungewöhnlich anhört. Jeden Tag werden nämlich vier Workshops in der Fasshalle des Schlosses angeboten, erzählt Barsekow. Die Themen seien „ganz vielfältig, von sehr unterhaltsam bis hin zu ernst“. Es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung mit Anleitung und Tipps zum Freestyle-Rappen, ein ganz anderes Thema wird die Frage „Wie erkenne ich Fake News?“ sein.

Barsekow sieht keinen Widerspruch zwischen diesen Veranstaltungen mit ernsthaftem Anspruch und der Feier-Atmosphäre eines Musikfestivals. „Was immer relevanter für solche Veranstaltungen wird, ist das Gesamterlebnis“, sagt er. Er habe das Gefühl, dass das Angebot für das junge Publikum auf dem Puls passend sein könnte. Aber natürlich sei dies ein Experiment: „Es bleibt spannend.“

Da die Fasshalle als Workshop-Ort nur begrenzt Leute aufnehmen kann, fürchtet Barsekow auch keine leeren Plätze vor den insgesamt fünf Bühnen. „Viel Publikum wird es den Bands nicht nehmen.“

Sicher nicht neu ist, dass auf dem Puls auch Hip-Hop-Künstler auftreten. Die Häufung heuer ist aber auffällig, einige bekannte Namen bilden einen kleinen Schwerpunkt: Die Headliner „Trettmann“ und „RIN“ sowie die „Antilopen Gang“ und „Zugezogen Maskulin“. Dass das Line-up nach dem Durchlesen einen Hip-Hop-Schwerpunkt ergibt, sei auch der aktuellen Entwicklung geschuldet, sagt Barsekow. Deutschsprachiger Hip-Hop mit gewissem Anspruch an die Texte sei eben zurzeit präsent, „solche aktuellen Strömungen werden auch abgebildet“. Außerdem dabei: „Kraftklub“ und „The Wombats“. Aus Bayern sind rund 15 Bands und Künstler auf dem Puls, die bekannteste ist die Münchner Elektropop-Band „Cosby“. Ein Künstler wird immer noch geheimgehalten: „Erst, wenn er auf die Bühne geht“, wird das Geheimnis gelüftet, sagt Barsekow.

Das Puls soll auch dieses Jahr wieder ein Stückchen wachsen. Im vergangenen Jahr war das Festival nicht komplett ausverkauft. Barsekow und seine Kollegen haben sich für heuer eine höhere Zielmarke gesetzt: „Wir streben 9500 Besucher an und befinden uns auf einem guten Weg.“ Die vielen positiven Rückmeldungen und ein sehr guter Frühverkauf seien Indikatoren, dass das möglich sei, sagt Barsekow. Bis jetzt gibt es noch Karten für das Festival zu kaufen.

Informationen

Das Puls-Open-Air auf dem Schloss Kaltenberg findet von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, statt. Falls man auf dem Gelände campen will, kann man auch schon am Donnerstag anreisen. Musik gibt es dann am Freitag und Samstag zu hören. Für die Besucher, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen: Vom Bahnhof Geltendorf aus fährt ein Shuttle-Service mit dem Bus zum Schloss. Das Tagesticket für Freitag kostet 60 Euro, das für Samstag 70 Euro, das gesamte Festival 100 Euro (jeweils ohne Camping). Infos auf www.pulsopenair.de.