Rekord-Besucherzahl beim Puls-Festival in Kaltenberg

Die 10 000 Besucher-Marke werde man heuer sicher knacken, hatten die Organisatoren versprochen – und sie haben leicht Recht behalten. 12 000 Besucher kamen zum Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg, feierten zusammen zu Sommer, Sonne und Musik.

Kaltenberg – „Amazing“ sagt eine junge Frau, auf gut Bayerisch würde man das vielleicht mit dem anerkennenden „Sauber!“ übersetzen, aber die Bedeutung bleibt natürlich in etwa die gleiche – wie toll, was da gerade abgeliefert wird. Die junge Frau steht zusammen mit vielen, vielen anderen am Samstagabend in der Arena auf Schloss Kaltenberg.

Diesmal passte alles

Gerade hat das Puls Open Air-Festival seinen würdigen Höhepunkt gefunden: Die Headliner von Annenmaykantereit haben ein tolles, teilweise ruhig-besinnliches und sehr privates Konzert abgespielt – und das obwohl die Arena, in der sonst Ritter kämpfen, proppenvoll war. In den letzten Jahren hatten die Schlussacts am Samstag manchmal Probleme mit dem Wetter, bei den jungen Kölnern passt einfach alles: eine warme Sommernacht, ein Haufen Fans, die alle Texte mitsingen können und spontane Ausflüge ins Publikum.

Das Puls finden mittlerweile so viele Leute aus der Region gut, dass die Zielmarke der Veranstalter locker übersprungen wurde. Fünfstellig wollten die Organisatoren von Puls, der jungen Welle des Bayerischen Rundfunks, heuer werden: Insgesamt 12 000 Leute kamen sogar von Donnerstag bis Sonntag auf das Schlossgelände.

Ausgewogene Bandbreite an Musikern

Dass die Besucherzahl kontinuierlich steigt, hat gute Gründe: Das Puls hat mit dem Schloss ein tolles Gelände, auf dem immer noch eine familiäre und übersichtliche Atmosphäre herrscht, und bietet regelmäßig eine ausgewogene Bandbreite an Musikern an.

„Regelrecht euphorisiert“ hat Andy Barsekow, der für die Organisation verantwortlich ist, die Besucher erlebt. „Zur richtigen Zeit“ sei außerdem noch der Sommer zurückgekommen, das habe sicherlich zur Besucherzahl beigetragen.

Banane auf die Bühne geworfen: Konzert unterbrochen

Die gute Stimmung erlebte am Donnerstagabend aber einen Dämpfer: Beim Konzert des Augsburger Rappers Bdotissa flog eine Banane auf die Bühne, eine rassistische Beleidigung. Das Konzert wurde abgebrochen.

„Diskriminierung hat hier keinen Platz, und das werden wir auch weiterhin sehr klar kommunizieren und zum Thema machen“, sagt Barsekow. Es gab eine Ansprache an das Publikum, danach machte Bdotissa weiter. „Das allerwichtigste ist aber, dass wir direkt mit dem Künstler gesprochen und uns klar von dieser Aktion distanziert haben. Leider konnte niemand ermittelt werden“, erklärt Barsekow.

Mit Marihuana erwischt

Das galt für einige andere Delinquenten nicht: Die Landsberger Polizei, die vor Ort war, beobachtete mehrere Leute, wie sie Marihuana konsumierten. Sie müssen mit Folgen rechnen. Laut Barsekow ist die Polizei trotzdem sehr zufrieden mit dem Ablauf: Als „sehr vorbildliches“ Open Air stufe sie das Puls ein. „Die genannten Fälle sind im Vergleich zur Größe der Veranstaltung laut Polizei eher als gering einzustufen“, sagt Barsekow.