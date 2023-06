Auch außerhalb der Ritterspiele: Für sie ist immer Mittelalter auf Kaltenberg

Von: Ulrike Osman

Alltag ohne Strom und fließend Wasser: Für Holger Lauerer kein Problem. Während der Ritterspiele können Besucher ihm über die Schulter schauen. © Ulrike Osman

Auch wenn die Ritterspiel gerade pausieren, ganz verwaist ist das Areal in Kaltenberg nie. Eine Familie lebt dort ihren Traum vom Mittelalter.

Kaltenberg – Holger Lauerer hat mit seiner Frau Beate und den vier erwachsenen Kindern das „Gehöft 1250 zu Kaltenberg“ gebaut. Regelmäßig taucht die Augsburger Familie hier in die Zeit vor fast 800 Jahren ein. Lauerer kannte das Gelände von den Ritterspielen her. Seit 2006 schlüpfte er dabei regelmäßig in die Rolle des Köhlers und stellte Holzkohle her – ein Knochenjob, von dem er irgendwann genug hatte.

Die Corona-Lockdowns genutzt

Nach dem Turnier 2019 begann er mit dem Bau einer Färberei. Die beiden Corona-Jahre, während der die Ritterspiele ausfallen mussten, kamen der Familie für ihr Projekt durchaus zugute. Als ein zusammengehöriger Haushalt konnten sie auch in den Lockdowns ungestört an ihrem Gehöft arbeiten. Es entstand ein Firststelzenhaus, so genannt, weil in die Erde eingegrabene Stelzen dem Gebäude die Stabilität geben.

Sohn Jakob bei der Bearbeitung von Flachs. © Ulrike Osman

Mit Schindeln und Lehm, Zapfen statt Türscharnieren und Nägeln aus Holz wurden ausschließlich historisch korrekte Materialien verwendet. „So hat man 1250 gebaut“, sagt Lauerer. Zum authentischen Bild gehört auch eine Werkbank mit seitlich herausstehenden Beinen. Sie „nervt tierisch“, weil man sie nicht ganz an die Wand schieben kann. „Aber man muss auch die Fehler von damals nachbauen.“

Das Gehöft wird stetig erweitert

Mittlerweile gehört zum Gehöft auch ein kleines Wohnhaus, in dem originalgetreue Mittelaltermöbel stehen, etwa handgemachte Truhen und Kastenregale. Manchmal übernachten Holger und Beate Lauerer dort, zum Beispiel während des PULS-Festivals, wenn Tausende Feiernde übers Schlossgelände ziehen. Das Gehöft wird regelmäßig von der Familie bespielt, selbstverständlich in korrekter Gewandung (wehe dem, der „Kostümierung“ sagt). Es gibt Kurse und Themenwochenenden zur Herstellung von Wolle, zum Flachsspinnen und Färben von Stoffen, zum Nähen von Tuniken oder der Herstellung von Kopfputz.

Das Gehöft 1250 wir und wurde historischkorrekt gebaut – inklusive der Fehler, die man damals machte. © Ulrike Osman

Wenn das geplante Weberhaus steht, können weitere Angebote hinzukommen. Draußen wachsen in einem kleinen Garten allerlei Kräuter rund um einen zentralen Apfelbaum. Wird in der offenen Küche gekocht, dann ausschließlich mit Lebensmitteln, die bereits zur Zeit Karls des Großen auf den Tisch kamen und die detailliert in seiner Landgüterverordnung festgehalten sind. „Wir sind Geschichts-Nerds“, sagt Lauerer.

Die Liebe zum Mittelalter verbindet das Paar

Seit sie sich kennen, teilen der 55-Jährige und seine 52-jährige Frau die Begeisterung fürs Mittelalter. Schon als junges Liebespärchen gingen sie zusammen in Museen, begannen historische Gegenstände nachzubauen, zu flechten, zu weben. Die vier Kinder nahmen sie schon als Babys mit auf Mittelaltermärkte und fütterten sie dort mit Getreidebrei, der über offenem Feuer gekocht wurde. Hunderte von Büchern lieferten das theoretische Wissen dazu. Zu Lauerers Tagesablauf gehören nach ultra-frühem Aufstehen (sein Wecker klingelt kurz nach drei) eineinhalb Stunden Selbststudium bei Kaffee und Honigbrot. Danach setzt sich der Heilerziehungspfleger aufs Fahrrad und radelt zur Arbeit.

Ehefrau Beate teilt das Hobby ihres Mannes. © Ulrike Osman

Als Leiter einer Wohngruppe kümmert er sich um acht Männer mit Autismus und Intelligenzminderung. Die Frage, ob er sich gern von einer Zeitmaschine ins Mittelalter zurückversetzen lassen würde, ist ihm schon oft gestellt worden. Nein, sagt Lauerer, das denn doch nicht – auch wenn er dort durchaus überleben könnte, ohne fließendes Wasser und ohne Strom. Die Aussicht auf einen möglichen Blackout, vor dem sich im letzten Herbst viele sorgten, hat jedenfalls weder ihn noch seine Familie geschreckt.

Die Ritterspiele Während der Ritterspiele wohnen und arbeiten die Lauerers in ihrer Freizeit auf dem Gehöft 1250, das auf dem Festgelände in Kaltenberg steht. Besucher können ihnen beim Weben und anderen Tätigkeiten aus dem mittelalterlichen Alltag zusehen. Nach dem Auftakt am 14. Juli mit der Gauklernacht (ohne Turnier) ist die mehr als zweistündige Rittershow bis Ende Juli zweimal am Freitag-, dreimal am Samstagabend und dreimal sonntags tagsüber zu sehen. Tickets kann man auf www.ritterturnier.de kaufen.

