Das Volk drängt in die Arena zu Kaltenberg

Lasset die Spiele beginnen: Bei der Premiere der Ritterspiele ist die Arena natürlich voll – so wird es bis Ende Juli weitergehen.

Turnier läuft bis Ende Juli

Von Max-Joseph Kronenbitter schließen

Heiße Liebesschwüre und hitzige Ritterkämpfe bei hohen Temperaturen: Beim ersten von drei Ritterturnier-Wochenenden fühlten sich die Zuschauer innerhalb und außerhalb der Arena bestens unterhalten.

Kaltenberg – „Jubeeeel!“ – kaum ein Wort schallte so oft durch die dicht gedrängte Menge am Fuße des Schlosses. Bis zu 300 Gaukler, Ritter, Komödianten und Artisten bahnten sich beim traditionellen Umzug im Vorfeld zum eigentlichen Ritterspiel einen Weg durch das 40 000 Quadratmeter große Areal. „Jubel“ – artig vom Volk wiederholt – brandete zu verschiedenen Anlässen auf: ob für die prächtigen und fantasievollen Darbietungen, Kostüme und Requisiten oder für die Tatsache, dass der Bösewicht, der den Jungfrauen des Schlosses nachstellte, bei einem öffentlichen Schauspiel geteert und gefedert wurde. Eine weit geringere Strafe als die, die einige Umstehende forderten: Sie wollten ihn dafür hängen sehen.

„Die Spiele mögen beginnen!“ – mit diesen Worten eröffnete Luitpold Prinz von Bayern und Vater des Ritterturnier-Geschäftsführers Heinrich das Mittelalter-Spiel in der ausverkauften Arena. Mit dem ewigen Ringen von Gut und Böse, Liebe und Intrigen begann der „Verrat des doppelten Ritters“, so der Titel der diesjährigen Produktion. Das aus Opern bekannte Geplänkel inklusive Traumsequenz wird dominiert von atemberaubenden Stunts mit und ohne Pferden, wilden Reitereien zwischen den Zuschauerrängen und klirrenden Schwertkämpfen.

+ Bei Nacht wird es noch stimmungsvoller: Dann brennen Fackeln in der Arena, die Burg wird angeleuchtet. © Kronenbitter

Spektakulär, wenn die Ritter in wildem Galopp aus dem umnebelten Tor des Schlosses preschen, das vorher mit reichlich Pyrotechnik „in Brand gesetzt“ wurde. Auch das (Zuschauer-)Volk hat viel Anteil am Schicksal des Schwarzen Ritters, der mit dem Satz „Du wirst niemals König sein“, schlichtweg niedergeschrien wird. Die diesjährige Ritterturnier-Premiere war auch die Premiere für den Helden und besten Lanzenreiter Seyfried (Marco Luraschi) und seinen Gegenspieler, den neuen Schwarzen Ritter Melwas (Ludovic Gortva), der die Macht im Königreich Kaltenberg anstrebt. Luraschis Vater Mario verantwortet mit seinen Andalusier-Pferden seit fast 20 Jahren die aufsehenerregenden Pferdestunts, auch Gortva reitet seit zehn Jahren im Turnier, wechselte jetzt aber vom strahlenden Helden zum Bösewicht. Zum ersten Mal in ihrem Leben mischte sich auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner unter die Turniergäste und freute sich über buchstäblich gestählte Körper und schnelle Pferde.

Weitere Turniere finden statt am Freitag, Samstag und Sonntag, 21., 22., 23., 28., 29. und 30. Juli. Infos und Karten im Internet auf ritterturnier.de.