Das Schatzkasterl von Bruder Aurelian

Das Kloster St. Ottilien ist weit über die Landkreisgrenzen bekannt. Was allerdings nur wenige wissen: Dort versteckt sich ein echtes Kleinod – das einzige Nähmaschinenmuseum in ganz Südbayern.

St. Ottilien – Wie viele Kilometer Nähte, wie viele Kilometer Faden, wieviele Betriebsstunden, wie viele gebrochene Nadeln und vor allem: was muss das für ein Lärm sein, wenn zumindest die elektrischen Nähmaschinen alle gleichzeitig laufen würden? All diese Fragen schießen durch den Kopf, wenn man in die Räume des Nähmaschinenmuseums im Klosterdorf eintaucht.

Der Sammlungsleiter Bruder Aurelian Binswanger kann diese Fragen freilich nicht beantworten, aber die Frage nach den Fabrikationsländern der verschiedenen Nähmaschinen: Amerika, UDSSR, Schweiz, Tschechoslowakei, DDR und natürlich sehr viele aus Deutschland. Bis unter die Decke stehen vor allem historische Nähmaschinen – feinsäuberlich in Vitrinen aufgereiht und mit Jahreszahlen beschriftet.

380 Exponate

Rund 380 Exponate samt vielerlei Zubehör hat Bruder Aurelian einmal gezählt. „Eigentlich sind es viel zuviele, aber die Leute bringen mir immer wieder welche vorbei“, stöhnt der Benediktiner. Die Auswahl für sein 2007 gegründetes Museum unweit des Klosterladens fiel schwer. Denn er will nicht nur die schönsten präsentieren sondern auch 140 Jahre internationale Nähmaschinengeschichte veranschaulichen.

Im Museum beginnt die Geschichte mit der amerikanischen Maschine namens „Kapelle“ aus dem Jahr 1866. Die wertvollste ist eine Handkurbelmaschine aus dem Jahr 1872, weil es davon nurmehr zwei Stück gibt. Die Schwerste ist aus Gusseisen und wiegt über einen Zentner.

Schneider, Sattler, Hut- und Schuhmacher – jeder Berufszweig hatte seine eigene Maschine mit Spezialkonfigurationen, die nur ein Profi erkennen kann. In der Mitte des ersten Raumes stehen Nähmaschinen, die fest auf einem eigenen Tisch montiert waren. „Das war in den Privatwohnungen zu unpraktisch, weshalb sich relativ früh die mobilen Maschinen durchgesetzt haben“, erklärt der Sammler. Erstaunlich: fast die Hälfte von Bruder Aurelians Exponaten sind Kindernähmaschinen in quietschbunten Farben. Die älteste elektrische Nähmaschine stammt aus dem Jahr 1924. Die General Electric hatte damals schon ein Nählicht und einen Fußanlasser.

16 Jahre gesammelt

Die Idee, Nähmaschinen zu sammeln, begann mit einem Schaufenster einer Bankfiliale, wo zahlreiche Maschinen eines Sammlers ausgestellt waren. „Da hab ich mir gedacht, da kann ich auch mithalten“, so Bruder Aurelian. 16 Jahre lang sammelte er fortan, ohne Kontakt zu anderen Sammlern. Denn als Ordensmann ohne eigenes Einkommen konnte er nicht so agieren wie „professionelle“ Sammler. „Höchstens auf dem Flohmarkt hab ich mal die eine oder andere erstanden“, gesteht er. Erst Jahre später trat er einem Sammlerclub bei und konnte sich mit anderen austauschen. Zahlreiche Plaketten zeugen von den Jahrestreffen der Sammler, die einmal auch in St. Ottilien zu Gast waren, dem einzigen Nähmaschinenmuseum in Südbayern.

Wichtig ist Bruder Aurelian, dass die Maschinen noch betriebsfähig sind. Er selbst ist kein Nähmaschinenmechaniker wie Viktor Cibena aus Grafrath, den er gelegentlich konsultieren muss, wenn es mal weiter fehlt oder das alte Öl den Motor verharzt hat. „Zerlegen, Putzen, ölen, probenähen und Zubehör zusammentragen – das mache ich mit jeder Maschine“, erklärt der Schneidermeister.

Weil es immer mehr wurden und er das Museum auch nicht mehr erweitern kann, hat Bruder Aurelian einen Weg gefunden, die Nähmaschinen wieder los zu werden: Er verschenkt sie ins Ausland. So hat Margret Kopp von der Maisacher Togo-Hilfe schon viele Maschinen nach Afrika geschickt. „Es freut mich dann immer sehr, wenn ich später ein Foto kriege, auf dem stolze Mädchen hinter einer meiner Nähmaschinen sitzen“, erzählt Bruder Aurelian.

Als Geselle ins Kloster

Bruder Aurelian Binswanger (81) trat mit 19 Jahren als Schneidergeselle in das Kloster ein. Sechs Jahre später legte er die Ewige Profess ab und absolvierte die Meisterprüfung. Aus seinem Wunsch, in die Mission nach Afrika zu gehen, wurde nichts. Denn man wollte auf den tüchtigen Klosterschneider in St. Ottilien nicht verzichten. Bis er im Jahr 2006 „in Rente ging“, nähte er alles, was im Kloster gebraucht wurde – von der Bett- und Altarwäsche bis zu den Habits für seine Mitbrüder. Ein Jahr später eröffnete der Benediktiner auf Initiative des ehemaligen Priors, Pater Claudius Bals, und nach Zustimmung des Seniorats das Nähmaschinenmuseum. Freilich ist die alte Singer Knopfloch-Maschine aus dem Jahr 1910, an der Bruder Aurelian gearbeitet hat, ebenfalls ausgestellt

Das Museum

befindet sich schräg gegenüber des Klosterladens. Öffnungszeiten täglich von 10 - 17 Uhr, sonntags erst ab 10.30 Uhr. Führungen nach vorheriger Anmeldung unter Telefon (08193) 710. (mjk)