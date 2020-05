St. Ottilien: Überfall auf Kloster in Afrika

Erschreckende Nachrichten haben die Missionsbenediktiner in St. Ottilien erreicht. Ein neu errichtetes Kloster des Ordens nahe Mocimboa (Mosambik) ist am Dienstag, 12. Mai, von Angehörigen einer islamistischen Terrormiliz überfallen und teilweise zerstört worden.

St. Ottilien – Todesopfer gab es glücklicherweise keine. Die vier Mönche konnten sich in den Busch retten und durch dünn besiedeltes Gebiet zur nächsten Pfarrei Imbuho durchschlagen, die ebenfalls von Benediktinern betreut wird. Dort sind sie derzeit in Sicherheit.

Der Überfall auf das Kloster ereignete sich während einer Regierungsoffensive gegen die Terroristen in unmittelbarer Nähe des Klosters. Die Attacke ist ein Rückschlag in dem Bemühen, die Region wieder aufzubauen. Genaueres zur aktuellen Lage herauszufinden, gestaltet sich allerdings schwierig. „Es ist gar nicht so einfach Kontakt mit den Mönchen aufzunehmen“, berichtet St. Ottiliens Pressesprecherin Stefanie Merlin.

Normalerweise besuchen vereinzelt Ottilianer, wie zum Beispiel Abtpräses Jeremias Schröder, das im äußersten Norden Mosambiks gelegene Kloster. Wegen der Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind solche Besuche momentan untersagt. Deshalb ist eine Einschätzung, wie groß der Schaden an den Gebäuden ist und wie es mit dem Kloster weitergehen soll, derzeit nicht möglich.

Der Kloster-Neubau wurde erst im vergangenen Jahr eingeweiht. Einige Mönche aus St. Ottilien hatten bei dem Großprojekt mit ihrem Fachwissen geholfen. Die Missionsbenediktiner waren 2015 auf Bitten des Bischofs von Pemba in diese Region gekommen, um ein benediktinisches Zentrum mit Klinik, Handwerkerschule und anderen Sozialprojekten aufzubauen.

Die Situation im Norden Mosambiks wird bestimmt durch jahrzehntelange Vernachlässigung der wirtschaftlichen Entwicklung dieses abgelegenen Gebietes – eine Spätfolge des Bürgerkrieges. Am Schmuggel von Elfenbein, Holz, Heroin und Rubinen profitieren lokale Eliten. Die Entdeckung großer Erdgasvorkommen vor der Küste hat das Interesse internationaler Akteure an der Region geweckt. In dieser unübersichtlichen Lage bewegt sich eine im Laufe der letzten eineinhalb Jahrzehnte entstandene Terrormiliz radikalisierter islamistischer Jugendlicher, die von der Zentralregierung bisher nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte und über deren Hintermänner man nicht allzu viel weiß.