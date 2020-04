Feuerwehren und Landwirte im Löscheinsatz

Großeinsatz an der Bahnstrecke zwischen Geltendorf und Türkenfeld. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Der Bahnverkehr ist vorübergehend eingestellt worden.

Update vom 14. April, 17.25 Uhr: Auf der Bahnstrecke zwischen Türkenfeld und Geltendorf lodern am Bahndamm mehrere kleine Feuer. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die punktuellen Brände von Bahnverkehr selbst ausgelöst wurden. Möglicherweise ist durch Funkenflug das trockene Gras in Brand geraten.

Die Löscharbeiten dauern noch an, gestalten sich aber als schwierig. Fast alle Feuerwehren aus dem westlichen Landkreis sind vor Ort um zu löschen. Doch da es sehr windig ist, wird das Feuer immer wieder entfacht. Nur mit ausreichend Wasser können die Brände gelöscht werden. Da aber nur eine begrenzte Menge an Wasser in die Einsatzfahrzeuge der Wehren passt, haben sich auch Landwirte mit ihren Gülleanhänger an der Löscharbeiten beteiligt. Sie haben auf ihren Höfen Wasser geladen und bringen dies nun an die Einsatzorte.

+ Das trockene Gras und der starke Wind erschweren die Löscharbeiten. © Kronenbitter

Es ist außerdem ein Hubschrauber im Einsatz. Von der Luft aus wollen sich die Einsatzkräfte ein Bild der Lage machen.

Flächenbrände zwischen Geltendorf und Türkenfeld

(Erstmeldung)Türkenfeld/Geltendorf/Kottgeisering - Zu einem großen Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagnachmittag an der Bahnstrecke der S 4. Zwischen den Haltestellen Türkenfeld/Kottgeisering/Geltendorf brachen mehrere Flächenbrände aus. Insgesamt sind vier Wehren aus den angrenzenden Orten zum Löschen ausgerückt. Der Bahnverkehr ist für die Zeit der Löscharbeiten eingestellt. Wie es zu den Bränden kam, ist derzeit noch nicht bekannt.