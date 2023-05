Auto im Spitzer Weiher gibt Rätsel auf - „liegt wohl schon länger unten“

Von: Eva Strauß

Teilen

Dieses Auto wurde aus dem Spitzer Weiher geborgen. Es hat ein österreichisches Kennzeichen. © BRK Fürstenfeldbruck

Mysteriöser Fund im Spitzer Weiher: Aus dem kleinen See bei Geltendorf ist am Samstag ein versunkenes Auto geborgen worden. Der Wagen mit österreichischem Kennzeichen wurde dort wohl entsorgt.

Gegen 14 Uhr hatte eine Stand-Up-Paddlerin unter sich die Umrisse des Autos ausgemacht und die 112 gewählt. Da unklar war, ob Menschen in dem Wagen Personen waren, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

„Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Pkw frisch verunfallt war“, erklärt Manfred Gürich, Sprecher des Brucker BRK. Rettungstaucher konnten aber rasch Entwarnung geben. Der Golf älteren Baujahrs war stark bemoost und muss schon etwas länger am Grunde des Spitzer Weihers gelegen haben. „Aufgrund des Bewuchses gehe ich davon aus, dass es schon länger als ein Jahr ist“, so Gürich.

Wie das Auto dorthin kam? „Ob es sich um eine Entsorgung handelt oder ob mehr dahintersteckt, wird jetzt ermittelt“, sagt ein Sprecher der Polizei Landsberg. Zuständig seien die österreichischen Kollegen. Vor rund zehn Jahren wurde schon einmal ein Auto aus dem Spitzer Weiher geborgen.