Er setzt auf mehr Bürgerbeteiligung

Die jüngere Geschichte der Sozialdemokratie in Germering kennt Christian Gruber mit all ihren Facetten. Allein schon deswegen, weil er seit 2002 vier verschiedene Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeister-Kandidaten seiner Partei erlebt hat:

Germering –Peter Braun, Tobias Utikal, Robert Baumgartner und zuletzt Johannes Landendinger. Gemeinsam hat er mit diesem Quartett, dass er bei all den vier Kommunalwahlen für den Stadtrat kandidiert hat.

Dass es erst 2020 geklappt hat, erklärt Gruber damit, dass sein persönlicher Ehrgeiz hinter dem Beruf als Kartographie-Ingenieur und Geoinformatiker und vor allem der Familie zurückstand. Nun ist die eine Tochter 14 Jahre alt, die Zwillinge sind 17. Nach fast drei Jahrzehnten SPD-Mitgliedschaft war also Zeit für neue Ziele – was Gruber mit dem dritten Listenplatz unterstrich.

Der persönliche Erfolg mit dem Einzug in den Stadtrat sei schon wichtig. Doch Gruber bleibt Ortsvorsitzender, ein Amt, das er seit vier Jahren bekleidet. „Wir haben da einen guten Generationenwechsel hinbekommen.“

Gruber hat das Gefühl, dass das bei den Bürgern ankommt. Aus dem Wahlkampf will er unter anderem einen Gedanken in den Stadtrat tragen: „Je mehr teilhaben und mitwirken können, desto sozialer wird eine Kommune.“ Es würde der Stadt gut tun, wenn der Bürger mit seinen Anliegen mehr gehört würde. Bürgerbeteiligung ist nach Ansicht des SPD-Politikers ein gutes Mittel dazu, „um die Menschen zumindest eine bestimmte Zeit für ein Thema zu motivieren“.

Als weitere Säule sieht Gruber die Arbeit in den Beiräten. Davon dürfe es ruhig noch den einen oder anderen mehr geben, fügt er an und nennt schon mal Beispiele: „Der Umwelt- und der Teilhabebeirat leisten gute Arbeit.“ Das sei vorbildliches ehrenamtliches Engagement, lobt Gruber, wie eine gute Tat an der Gesellschaft.

Sich mit den Mitmenschen auseinanderzusetzen und etwas Gutes zu tun: Das hat Gruber auch bei den Pfadfindern des Parsbergstammes gelernt – und dort hat er seine Frau kennengelernt. Die drei Töchter haben sich das zum Vorbild genommen: Sie sind Mitglieder des Pfadfinder-Stammes Bussard. Der Natur verbunden ist der 50-jährige Christian Gruber außerdem durch seine Hobbys, zu denen Bergsteigen und Fernwanderungen gehören. HANS KÜRZL