Kurios: Polizei sucht Unfallort

Beamte der Germeringer und der Münchner Polizei suchen derzeit einen Unfallort. Denn sie wissen, dass etwas passiert ist – aber nicht wo.

Germering– Aber von vorne. Ein 23-jähriger Germeringer war am Samstag gegen 4 Uhr morgens in Germering unterwegs, als er an der Kreuzung Landsberger Straße/Untere Bahnhofstraße vorbei kam und dort einen stark beschädigten Ford Fiesta stehen sah. Er hielt an, beruhigte den sichtlich aufgelösten Fahrer und dessen Beifahrerin und bot ihnen an, sie heimzufahren. Nachdem er den 20-jährigen Fahrer in Puchheim und die 19-jährige Beifahrerin in München abgesetzt hatte, entschloss er sich, den Vorfall bei der Polizei zu melden.

Die Beamten entdeckten dann, dass das Unfallfahrzeug vorne links stark beschädigt war. Der komplette Kotflügel war auf- beziehungsweise weggerissen, nur noch die Felge war vorhanden. Die Polizisten fuhren zum Fahrer nach Hause. Sie stellten fest, dass er unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss steht. Er wurde zur Blutentnahme und ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck gebracht.

Die Beifahrerin war nicht mehr zuhause. Laut Aussage des Fahrers waren sie in einer Diskothek in München gewesen und wollten anschließend nach Germering auf eine Party. Irgendwo zwischen München und Germering muss ein Unfall passiert sein. Doch zur Unfallstelle konnte oder wollte der Mann keine Angaben machen. Die Polizei suchte – bisher vergebens. Daher wird um Hinweise gebeten.