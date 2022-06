118 Abiturienten feiern im Eindruck von Pandemie und Krieg

118 junge Frauen und Männer haben ihr Abitur am Max-Born-Gymnasium (MBG) geschrieben und bestanden. Die Zeugnisse wurden ihnen feierlich im Orlandosaal der Stadthalle überreicht. Zwei Themen spielten in den Festreden immer wieder eine Rolle: Die Pandemie und der Angriffskrieg auf die Ukraine.

Der diesjährige Abiturjahrgang war ein ganz besonderer. Drauf wies Oberstufenbetreuerin Sylvia Bay schon bei der Begrüßung hin: „Ihre gesamte Oberstufenlaufbahn fiel in die Zeit der Pandemie.“ Dies habe in der 10. Klasse mit Schulschließungen begonnen. Ging in der Q11 weiter mit Online- und Wechselunterricht. Erst in der Q12 sei es ein fast normales Schuljahr geworden, so Bay. „Aber was heißt schon normal, wenn man seine Mitschüler und die Lehrer zum Teil noch nie ohne Maske geshen hat?“

Dennoch hat der Jahrgang Außerordentliches geleistet. „Vier junge Damen und zwei Herren habend die Traumnote von 1,0 erreicht,“ berichtetete Sylvia Bay den Schülern, Eltern, Freunden, Lehrern und Ehrengästen im rappelvollen Orlandosaal. Insgesamt haben am MBG 46 Abiturienten im Zeugnis eine Eins vor dem Komma stehen.

Kein Notabitur

Der insgesamt gute Notendurchschnitt beim Abitur, bayernweit lag der Schnitt wie im Vorjahr bei 2,15, bedeutet aus Sicht von Schulleiter Robert Christoph aber nicht, dass es ein so genanntes Notabitur sei – trotz einiger Vergünstigungen, die die Schüler erhalten haben. Christoph: „Ihr habt ein vollwertiges bayerisches Abitur erworben.“

Schulleiter Christoph ging in seiner Abiturrede vor allem auch darauf ein, dass die Schüler nicht nur die Pandemie bewältigen mussten: „Am Ende eurer Schulzeit kam auch noch ein Krieg in Europa dazu.“ Diese Entwicklung habe auch eines endgültig gezeigt, so Christoph: „Die Vorstellung, dass euch die Schule auf ganz konkrete Situationen und Umstände vorbereiten könnte, ist unrealistisch.“

Es gab lustigere Oberstufenjahre

Landrat Thomas Karmasin ging in seinem Grußwort ebenfalls auf die schwierigen Umstände ein, unter denen die Abiturienten die vergangenen zwei Jahre lernen mussten: „Es gab lustigere Oberstufenjahre als ihre.“ Er zog aber auch etwas Positives daraus: „Sie haben es trotzdem geschafft. Vielleicht ist das ja etwas, was Ihnen Mut und Zuversicht gibt.“

OB Andreas Haas bedankte sich bei den Absolventen für die Geduld und die Solidarität, die sie während der Pandemie aufgebracht hätten. Mit einem Appell schloss er sein Grußwort ab: „Bitte, engagieren Sie sich. Für die Gesellschaft. Für das Klima. Für die Umwelt. Und vor allem gegen Hass und Verunglimpfung. Nur dann hat unsere Demokratie, hat unsere Freiheit eine Chance.“

Dada-Gedicht als Höhepunkt

Für die Elternbeiratsvorsitzende Eva Kuchler war es nach sechs Jahren die letzte Abiturfeier. Auch sie lobte die Schüler als einen ganz besonderen Jahrgang. „Ihr habt wichtige Lebenskompetenzen erlangt.“

In der Abiturrede der Schüler Eric Biehle, Johanna Postmeyer und Nina Wiedemann wurde der Ukrainekrieg ebenfalls thematisiert. „In Gedanken sind wir heute auch bei den Opfern des Krieges. Durch solche Tragödien wird uns bewusst, wie privilegiert wir sind. Wir leben in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit.“

Ein fragloser Höhepunkt der Feier war der Beitrag von Abiturient Daniel Hegemann. Er rezitierte in großartiger Art und Weise das dadaistische Gedicht Anna Blume von Kurt Schwitters und erhielt dafür ein Extralob von Schuleiter Christoph: „Ich habe ja schon viele Abiturfeiern mitgemacht. Aber so etwas habe ich bisher noch nicht erlebt.“ KLAUS GREIF