138 Realschüler haben im Corona-Nebel die Übersicht behalten

Von: Klaus Greif

Die Realschule hat ihre Absolventen im Orlandosaal der Stadthalle verabschiedet. © Peter weber

Die Realschule Unterpfaffenhofen (RSU) hat im Rahmen einer Feierstunde im Orlandosaal der Stadthalle am Freitag 138 Absolventen die Abschlusszeugnisse überreicht.

Germering – Die Prüfungsergebnisse zählten dabei laut Schulleiter Christoph Breuer zu den besten der vergangenen Jahre. Immerhin 29 Schülerinnen und Schüler hatten im Gesamtergebnis eine Eins vor dem Komma stehen – im Vorjahr waren es noch 15.

Breuer verglich in seiner letzten Abschlussrede als Schulleiter vor dem Ruhestand den Weg durch die Realschule mit einem Marathonlauf. Am Anfang sei es noch wichtiger gewesen, wer neben einem lief und was es alles an Neuem zu entdecken gab. Das Ziel der Strecke sei da noch sehr weit weg gewesen und er eine oder andere hätte es da auch schon aus den Augen verloren.

Es habe dann immer wieder Stolpersteine gegeben oder Pfützen, die einen zu Fall bringen konnten, so Breuer weiter. Die letzte Etappe sei aber die schwierigste gewesen: „Es legte sich auch noch dichter Corona-Nebel über den Wettkampf. Mancher lief bisweilen ganz allein und konnte gar nicht sehen, wo es weiterging.“ Aber ausgestattet mit zähem Willen und unterstützt durch Eltern und Lehrkräfte hätten die Abschlussschüler auch die letzte große Herausforderung gemeistert und die Ziellinie erreicht.

Der stellvertretende Landrat Michael Schanderl war auch der Meinung, dass sich die Absolventen auf die Schulter klopfen könnten: „Eure letzten zwei Jahre waren von Corona geprägt. Trotz aller Verunsicherung habt ihr nicht aufgeben.“ Corona hat aus Sicht von Schanderl aber auch zu etwas Positivem beigetragen: „Wir reden jetzt wieder über Werte, die uns richtig ausmachen.“

Alle Wege offen

Die Grußworte der Stadt überbrachte Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair. Sie hatte spätestens dann ein umjubeltes Heimspiel, als sie erzählte, vor Jahren selbst die Mittlere Reife an der RSU erworben zu haben. Wann genau dies gewesen sei, wolle sie jetzt nicht verraten. Nur soviel: Damals wurden die Zeugnisse noch in der Aula verliehen. Sie habe sich jedenfalls damals nicht im Traum vorstellen können, später einmal als Bürgermeisterin bei der Abschlussfeier dabei zu sein.

Sie erwähnte dies auch, um den jungen Absolventen klar zu machen, dass ihnen jetzt alle Wege offen stehen. Wichtig sei dabei vor allem Folgende: „Glauben Sie an sich und machen Sie das, worauf sie Lust haben.“ Sie appelliert zudem daran, sich zu engagieren – „auch hier bei uns“.

Für den Elternbeirat verabschiedete Verena Mergelkamp die 138 Realschüler. Als ungeübte Rednerin habe sie im Internet nach möglichen Anfängen gesucht und sei dann auch eine Spruch gestoßen, den sie passend finde: „Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selber was zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.“ Der Bahnhof sei in diesem Fall die RSU und das Zeugnis das Ticket, das die Absolventen jetzt hätten. Jetzt müssten sie nur noch in einen der Züge einsteigen. kg

