15 Kinderchöre singen und üben gemeinsam

15 Kinder- und Jugendchöre aus dem ganzen Erzbistum München und Freising sind am Dienstag in Germering zusammen gekommen. Es war erst das zweite Treffen dieser Art.

Germering – Mit vier Jahren hat Benedikt Baumann angefangen zu Singen. „Es macht immer noch Spaß“, sagt der jetzt 16-jährige aus der Pfarrei St. Martin. Vor allem wegen des Gemeinschaftsgefühls wirke er gern im Chor mit. Deswegen ist für ihn dieses Zusammentreffen von 15 katholischen Kinder- und Jugendchören aus dem ganzen Erstbistum München und Freising schon ein besonderer Tag.

Auch wenn die Chöre, deren Mitglieder zwischen sechs und 22 Jahre waren, letztendlich doch eher unter sich blieben, wie Baumann erzählt, könne man doch gute Erfahrungen sammeln. Immerhin waren Chöre unter anderem aus Traunreut, Geretsried oder Freising dabei. Der Landkreis war nur durch die Germeringer vertreten.

Der vom Diözesanverband des Kinder- und Jugendchorverbandes Pueri Cantores veranstaltete Chortag fand erst zum zweiten Mal statt. Vor zwei Jahren war Freising erster Gastgeber. Die Wahl auf Germering fiel auch aus logistischen Gründen, erklärten der Fürstenfeldbrucker Pfarrvikar Manuel Kleinhans und Stadtkirchen-Chordirektor Christian Schramm.

Die Stadthalle als zentraler Versammlungsort sei ideal für so ein Treffen. So konnten die insgesamt sechs Workshops gut auf die einzelnen Säle verteilt werden, wie Schramm erläuterte. Mit einem Schmunzeln erzählte der Kirchenmusiker, dass sich OB Andreas Haas bei der Eröffnung vor allem über die für die Stadthalle doch recht ungewöhnliche Bestuhlung gewundert hatte. „Wir waren dort im Kreis angeordnet“, so Schramm. Man habe da zwar immer auch Menschen im Rücken, aber man stehe andererseits doch im Zentrums des Geschehens.

Das Angebot der sechs Workshops spiegelte dabei die Vielfalt der nach Germering angereisten Chöre wider. Klassische Stimmbildung war hier ebenso im Angebot wie Perkussion oder das so genannte Beatboxing. Dabei können mit Hilfe von Mund und Nase besondere Rhythmen und Klangeffekte erzeugt werden. Auch Diskussionsrunden wurden angeboten.

Geistlicher Höhepunkt des Tages war ein musikalisches Friedensgebet in der Pfarrkirche St. Martin, das unter dem Motto „Ihr seid das Licht der Welt“ stand. Vikar Kleinhans erinnerte dort unter anderem daran, dass der Erste Weltkrieg vor genau 100 Jahren sein Ende fand. An dessen Beginn hätten die Menschen erkennen müssen, wie schnell man die Kontrolle über ein Geschehen verlieren kann. „Die Menschen haben aber genauso erkannt, dass man neben Brot auch etwas Schönes wie die Musik und den Gesang brauche.“ Wer das aufnehme, werde nicht so leicht verbittert, so Kleinhans.

Außerdem weckte das Treffen in Germering bei etlichen Teilnehmern Erinnerungen an Barcelona. Dort hatte vor den Sommerferien ein internationales Treffen der „Pueri Cantores“ stattgefunden. Natürlich sei das von den Eindrücken und Empfindungen um einiges größer gewesen, so Teresa Bufler, die die Tage in der katalonischen Hauptstadt miterlebt hatte. „Das wertet Germering aber auf keinen Fall ab“, so die 17-jährige Germeringerin, die seit 13 Jahren singt. „Es sind hier noch einmal viele gute Erinnerungen an Barcelona wach geworden.“

Dazu beigetragen hat die Chorparty und das „Halleluja“ von Händel, das in einem gemeinsamen Auftritt aller Teilnehmer den Abschluss des Tages bildete. Das Treffen soll nun regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden.