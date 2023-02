27 Bäume gefällt: Sie werden durch 20 Neupflanzungen ersetzt

Von: Klaus Greif

Die 27 Bäume an der Kurfürstenstraße mussten gefällt werden. © privat

Die am Montag begonnene Fällung von fast 30 Bäumen entlang der Sport- und Pausenflächen der Wittelsbacher und Theresenschule in Germering ist so gut wie abgeschlossen.

Germering – Notwendig war die Aktion wegen der Erweiterung und Sanierung der Schule. Zur Wiederherstellung der Freiflächen entlang der Kurfürstenstraße muss zunächst der dort stehende Zaun entfernt werden.

Das Bauamt hatte allerdings vor einem Jahr festgestellt, dass dies nicht so ohne Weiteres möglich ist. Grund: Dafür müssten die Wurzeln der fast 30 dort stehenden Bäume stark zurück geschnitten werden. Diese würden die Eingriffe wahrscheinlich nicht überleben. Auch die städtische Biologin Claudia Müller hat eine Fällung der Bäume mit anschließender Neupflanzung befürwortet.

Statt der jetzigen 27 sollen 20 klimaresistente Bäume wie Spitzahorn, Hopfenbuche oder Silberlinde in den Grünstreifen gesetzt werden. Damit diese auch auf der kleinen Fläche gut gedeihen, wird ein so genanntes Baumgruben-System angewandt. Dabei haben die Wurzeln mehr Raum.

