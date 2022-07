337 Kilometer nonstop fürs Hospiz geradelt

Angekommen: Die Allingerin Anja Kobs hat nach 337 Kilometern Freiburg, das Ziel ihrer Spendentour für das Hospiz, erreicht. © Privat

Die Allinger Extremdistanz-Sportlerin Anja Kobs hat ihre Spendentour per Rad nach Freiburg erfolgreich bewältigt. Bisher sind 1050 Euro für den Germeringer Hospizverein zusammen gekommen.

Germering/Alling/Freiburg – Es war wohl einer der heißesten Tage in diesem heißen Sommer, als Anja Kobs sich am vergangenen Freitag auf den Weg nach Freiburg im Breisgau aufmachte. Mit dem Rad. 337,1 Kilometer sollten es werden. Etwas weniger als gedacht. „Nein, ich habe keine Abkürzung gefunden“, kommt die Sportlerin der Frage zuvor. „Im Gegenteil, ich habe mich einige Male verfahren und bin dann der Einfachheit halber einige Abschnitte auf Bundesstraßen unterwegs gewesen.“

Aufbruch in der Nacht

Der Zweck der Tour: Spenden sammeln für das kürzlich eröffnete Germeringer Hospiz. Kobs ist ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Sie kennt die Situation sterbender Menschen, die der mitleidenden und oftmals überforderten Angehörigen sowie die der unterfinanzierten und auf Spenden angewiesenen Hospizdienste. Deswegen hatte sie vorab ein Spendenkonto auf betterplace.org (Stichwort: Anjas Benefizradtour nonstop) eingerichtet. Direkte Spenden an das Hospiz waren und sind weiterhin möglich. Der derzeitige Spendenstand beträgt 1050 Euro.

„Neben dem guten Zweck geht es mir auch um die sportliche Herausforderung“, hatte die Allingerin vorab erklärt. Wobei beides Hand in Hand geht: „Nur eine ungewöhnliche Aktion sorgt für öffentliches Interesse.“

Am vergangenen Freitag um 3 Uhr brach sie auf, also mitten in der Nacht. „Gruselig“ hätte es sich angefühlt im Stockdunklen. Immerhin sind ihr die Landstraßen bis Landsberg bestens vertraut. Auch die Landsberger Altstadt den Berg hinunter über den Lech. Im Westen der Kreisstadt kam sie aus Versehen auf den Kreisel an der Einmündung von neuer B 17 und A 96, fand dann aber die Landstraße Richtung Buchloe und Mindelheim.

Sonnenaufgang

Hier erlebte sie die Stimmung bei Sonnenaufgang. „Ein unvergessliches Erlebnis.“ Kurz nach 7 Uhr fuhr sie in Memmingen ein, nach rund 100 Kilometern ziemlich genau nach Zeitplan. Ab hier bot die A 96 keine Orientierung mehr. Ihr Kurs führte direkt nach Westen über die Iller ins Württembergische. Ein sehr schöner Landstrich, hügelig, viele schmucke Dörfer, die alle Tempo 30 vorschreiben und fast immer mit Kameras kontrollieren.

Im Schnitt 27 km/h

Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 26,9 Kilometern. Auf manchen Bergab-Passagen erreichte sie Spitzengeschwindigkeiten bis zu 60 km/h. Inzwischen wurde es richtig heiß. Neben „viel trinken“ hat Kobs eine zweite Methode genutzt, um nicht zu sehr zu erhitzen: „Coolinge“, also „Armstrümpfe“, die in kaltes Wasser getaucht und übergezogen werden.

Kurz vor dem mittelalterlichen Städtchen Meßkirch knackte Kobs die 200-Kilometer-Marke – eine längere Distanz hatte sie vor dieser Tour nie bewältigt. Durch die hügelige Südalb ging es hinunter ins Donautal bei Tuttlingen. Die Landschaft öffnet sich, links sah Kobs die Vulkankegel des Hegau, geradeaus nimmt der Schwarzwald den Horizont ein.

Ab Donaueschingen (Kilometer 270) ging es bergauf. Aber richtig. Rund 600 Höhenmeter bis Hinterzarten. „Egal, ich hab die Zähne zusammen gebissen, weil ich wusste, ab da geht es nur noch runter.“ Die Radlerin war nun auf der viel befahrenen und unfallträchtigen B 31 unterwegs. Die Alternativen – etwa über den Feldberg – sind freilich nicht sicherer, sondern nur länger und weisen noch mehr Höhenmeter auf.

Von da an nur bergab

Der einzige Trost: Die Schwarzwaldbewohner (und Freiburger) sind Radler gewohnt. Vor allem solche, die ihr Rad bei Bergab-Passagen ungebremst laufen lassen. So wie Kobs. Sie warnt: „Auf keinen Fall zur Nachahmung empfohlen!“ Dann muss sie schmunzeln: „Spaß gemacht hat’s aber doch, die Autokolonnen zu überholen.“

Nach 337 Kilometern war sie kurz nach 17 Uhr am Ziel angekommen, dem Freiburger Dreisamstadion. Zum Empfang war zwar nicht der Freiburger OB Martin Horn erschienen, dafür aber Bekannte von Kobs und deren Lebensgefährte.

Wer nun gedacht hätte, die Ausdauersportlerin hätte nun für einige Tage die Beine in die Waagrechte gebracht und ausgeruht, kennt sie schlecht. Schon am Sonntag saß Anja Kobs wieder auf dem Rad und nahm am Rennen „Schauinsland-König“ teil.

Spenden

Auf www.betterplace.org unter „Anjas Benefizradtour nonstop“ kann weiter für das Hospiz gespendet werden. Ein direkter Link findet sich auf der Internetseite www.anjakobs.eu. Spendenbescheinigungen werden verschickt.

