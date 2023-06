„Wir sind zufrieden“: Ehepaar feiert diamantene Hochzeit

Von: Hans Kürzl

Elisabeth und Erich Schmid sind seit 60 Jahren verheiratet. Das Foto zeigt sie mit Zweiter Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair (l.), die die Glückwünsche der Stadt überbrachte, sowie Sohn Erich und dessen Ehefrau Katja. © Kürzl

Es sind nur drei Worte, aber darin liegt das stille Glück von Elisabeth und Erich Schmid. „Wir sind zufrieden“, sagt das Paar, das nun Diamantene Hochzeit feiern konnte.

Germering – Dazu gratulierte Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair im Namen der Stadt.

Kennengelernt hatte sich das Paar über eine Cousine des 1940 in München geborenen Erich Schmid. Die hatte ihm Unterkunft gewährt und zudem wie die spätere Ehefrau im Pasinger Krankenhaus gearbeitet. Ein paar Verehrerinnen hatte Erich Schmid zu jener Zeit schon, wie er sich mit einem Schmunzeln erinnert.

Doch bei der zwei Jahre jüngeren Elisabeth, die aus dem oberpfälzischen Nittenau stammt, passte es einfach: „Es hat mir alles gefallen“, sagt er nur. Seine Frau schwärmte von dem „dunkelhaarigen, großen und fleißigen Mann“. Geheiratet hat das Paar dann im Mai 1963 in der Pasinger Pfarrei Maria Schutz.

Besonders verbunden haben Elisabeth und Erich Schmid auch persönliche Erlebnisse. Beide verloren ihre Eltern recht früh, als Kinder beziehungsweise Jugendliche. „Da haben wir uns gegenseitig stützen können, weil wir die Situation des anderen verstanden haben“, erinnert sich der Jubilar. Aber auch das familiäre Band half. Bei Erich Schmid war es die Cousine, bei seiner Frau deren älteste Schwester. Elisabeth Schmid war das jüngste von neun Geschwistern.

Das Foto entstand bei der Hochzeit im Mai 1963 in Pasing © Privat

Nach Germering zog das Paar noch vor der Hochzeit. Etliche Jahre später fanden beide dort auch beruflich ihre Heimat. Der jetzt 83-Jährige trat Anfang der 1980er-Jahre eine Stelle als Bade- und Eismeister im damals neu eröffneten Freibad und Polariom an. Seine Frau arbeitete als Altenpflegerin im Don-Bosco-Heim. „Sehr praktisch, denn wir konnten beide mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren“, so die Ehefrau.

In der Nachbarschaft

Zu schätzen wissen beide ebenfalls, dass Sohn Erich jun. mit seiner Frau Katja in der Nachbarschaft wohnt. Außerdem hat das Paar noch eine Tochter. Fünf Enkelkinder gehören ebenso zur Familie wie zwei Urenkel. Dass alle höchstens eine Autostunde entfernt wohnen, macht Treffen zu besonderen Anlässen relativ einfach.

Ein gutes Stück weiter entfernt liegt ein Reiseziel, an dessen gemeinsames Erleben sich Elisabeth und Erich Schmid immer wieder gerne erinnern – als sie vor vielen Jahren eine von Elisabeths Schwestern in Südafrika besuchten. Die Weite des Landes, die Natur und die Tierwelt hatte beide besonders beeindruckt. Mit den Kindern, als sie noch klein waren, ging es öfter in das ehemalige Jugoslawien.

Solche Erlebnisse haben den familiären Zusammenhalt regelmäßig gestärkt. Und sie haben mit dazu beigetragen, dass Elisabeth und Erich Schmid sagen können: „Wir sind zufrieden.“

