69-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Polizei hilft mit herzergreifender Tat

Bei einem Unfall am Freitagmittag ist ein 69-Jähriger schwer verletzt worden. In dem Auto des Mannes fanden Polizisten und Helfer zwei Hunde. Die Beamten reagierten mit Herz.

Germering - Der 69-Jähriger fuhr von Gilching kommend mit seinem Jaguar auf der Landsberger Straße in Germering in Fahrtrichtung München-Aubing. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der 69-Jährige kurz nach der Überquerung der Staatsstraße 2544 nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Grünstreifen und den Gehweg und touchierte mehrere Bäume, bevor das Fahrzeug an einem weiteren Baum zum Stehen kam.

Hilfsbereite Passanten zogen den schwer verletzten Mann aus seinem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe, wie die Germeringer Polizei berichtet. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Dackel Otto und Emma von Polizei Germering gerettet

In einer Hundebox im Unfallfahrzeug fanden die Polizisten einen Dackel namens „Otto“. Der Abschleppdienst fand im Wagen einen weiteren Hund, einen Dackel-Welpen. Er hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt unentdeckt, unter dem Beifahrersitz des beschädigten Pkws versteckt .

„Die beiden traumatisierten Dackel Otto und Emma wurden von unseren eingesetzten Beamten sowohl vor Ort, als auch auf der Dienststelle betreut, bevor sie von der Tochter des 69-Jährigen auf der Dienststelle abgeholt wurden“, heißt es im Polizeibericht.

