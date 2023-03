Autobahn-Auffahrt bei Germering: Im Sommer kommt die Ampel

Vor zweieinhalb Jahren wurden die gelben Markierungen an der Anschlussstelle Germering Süd angebracht. Diese Provisorien werden im Sommer durch einen dauerhafte Lösung ersetzt. Zusätzlich soll eine neue Ampelanlage für Sicherheit sorgen.

Der Unfallschwerpunkt an der Germeringer Spange am Abzweig zur Lindauer Autobahn Richtung München soll weiter entschärft werden.

Germering – Die Auffahrt der Spange auf die Lindauer Autobahn (A 96) in Richtung München ist vor zweieinhalb Jahren mit provisorischen Markierungen geändert worden. Hauptgrund war, den dortigen Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Eine schon länger vorgesehene Ampelanlage an der A 96-Ausfahrt für die aus Gilching kommenden Fahrzeuge war damals aus Kostengründen verschoben worden. In den Sommerferien soll jetzt die Markierung dauerhaft hergestellt und auch die Ampel installiert werden.

Die Markierung

Die Anschlussstelle Germering Süd, so die offizielle Bezeichnung, zählt schon seit langem zu den Unfallschwerpunkten im Stadtgebiet. Die provisorische Markierung, die vor zwei Jahren auf die spangen-Fahrbahn aufgetragen wurde, hat die Situation aus Sicht der Germeringer Polizei etwas entschärft. Seitdem gibt ist nämlich für Autofahrer, die aus Planegg kommend nach links auf die A 96 fahren wollen, eine separate Abbiegespur. Wer auf der Spange in Richtung Planegg fährt, hat nur noch eine Geradeaus-Spur und eine zum Rechtsabbiegen auf die A 96.

Positive Effekte

Allerdings berichtet die bei der Polizei für Verkehrsfragen zuständige Sabine Hochholdinger, dass es dort trotzdem immer noch zu viele Unfälle gibt. Ursächlich beteiligt sind dabei vor allem Autofahrer, die aus Richtung Planegg kommend nach links auf die A 96 einbiegen wollen. Die geplante Lichtsignal-Anlage könne hier durchaus eine positiven Effekt haben. Der Umbau soll vom 16. August bis zum 9. September dauern. Die Pläne auch für Umleitungen werden noch bekannt gegeben.

Zur Sprache gekommen war der bevorstehende Umbau im Bauausschuss. Grund: Das Staatliche Bauamt Freising hatte der Stadt angeboten, im Zuge der Bauarbeiten auch die Einmündungsbereiche der Planegger Straße in die Spange zu sanieren. Dies ist den Freisinger Straßenbauern zufolge empfehlenswert, um die Fahrbahnübergänge sinnvoll herzurichten. Die Stadt muss sich daran allerdings kostenmäßig beteiligen. Der Ausschuss bewilligte dafür jetzt maximal 100 000 Euro.

