Abenteuerspielplatz in Germering feiert erstes Spielfest nach dem Neubau

Teilen

Der Kletterfelsen am Abenteuerspielplatz war schon beim Ferienauftaktfest begehrt. Martin Pollok (l.) erklärt den Kindern, wie’s geht. © Hans Kürzl

Nicht nur wegen des Starts der Sommerferien gab es rund um den Germeringer Abenteuerspielplatz (ASP) am Aubinger Weg viel Freude.

Germering – Zum ersten Mal seit seiner Eröffnung im Januar 2021 konnte auch im neuen Spielhaus das Ferienfest ohne Corona-Beschränklungen durchgeführt werden. Mit dem Event belohnt die Stadt die Schüler und feiert mit ihnen sechs Wochen Pause von Lernen und Schule.

Petra Degert ist mit ihrem Sohn Timo gekommen. Der Siebenjährige darf sich unter anderem beim Schmieden versuchen. Er strahlt, als er dem Stab die gewünschte Form gegeben hat – unter Anleitung und Aufsicht. „Toll, was die Kinder alles machen dürfen und sich austoben können“, sagt die Mutter. Denn zuvor hat sich der Junge beim Bierkastenklettern der Feuerwehr in die Höhe gewagt.

Das mit dem Ausprobieren und Erleben gilt auch für das Ferienprogramm. „Das ist immer eine Alternative für Kinder und Eltern“, sagt Martin Rattenberger, Leiter des Germeringer Amtes für Jugend, Familie, Senioren, Soziales und Schulen. Gerade auch in Zeiten, wo angesichts steigender Kosten bei manchem der Euro nicht mehr ganz so locker sitzt, ist das Ferienprogramm eine willkommene Abwechslung. Außerdem würden nicht alle zur gleichen Zeit während der Ferien in Urlaub fahren, meint Rattenberger noch. Es ist kein Zufall, dass Programmpunkte wie das Feldbogenschießen oder das Ponyreiten schnell ausgebucht waren.

Auch der Abenteuerspielplatz bietet Daheimgebliebenen Abwechslung. „Wir hatten ja schon im Vorjahr trotz der Beschränkungen viel Betrieb“, sagt ASP-Leiter Martin Pollok. Er weist darauf hin, dass das Gelände nach dem Um- und Neubau gut angenommen worden war. „Es hat ja viel im Freien stattgefunden“, erinnert Pollok.

Das ist diesem Jahr ebenso der Fall. Es wird ein Wasserbomben-Volleyballturnier geben, und die Wasserrutsche wird in Betrieb sein. Dazu gibt es Programmpunkte mit Übernachtung. Wer tagsüber zum Spielplatz kommen will, kann in den Genuss einer kostenlosen Brotzeit kommen. „Das geht aber nur mit Anmeldung“, erklärt Martin Pollok. Es sei außerdem grundsätzlich eine gute Idee, sich vorab über die Auslastung von Programmpunkten zu informieren, so der ASP-Leiter abschließend.