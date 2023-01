Abschied von Benedikt: Blasmusik Unterpfaffenhofen bei Trauerfeier auf dem Petersplatz

Sie hatten ihm schon einmal ein Ständchen gespielt

Von Kathrin Böhmer schließen

Eine Delegation aus Germering hat sich auf den Weg zur Trauerfeier für den emeritierten Papst in Rom gemacht. Die Musikanten der Feuerwehr Unterpfaffenhofen hatten Benedikt schon einmal ein Ständchen gespielt.

Germering/Rom - Die Katholiken auf der ganzen Welt nehmen Abschied vom emeritierten Papst Benedikt. In Rom fand am Donnerstag die Totenmesse statt, das einstige Oberhaupt der Kirche trat seine letzte Reise in seinem Sarg aus Zypressenholz an. Franziskus legte noch einmal die Hand auf den Sarg und verneigte sich.

Auch eine Delegation aus Germering hatte sich am Mittwoch auf den Weg nach Rom gemacht. Die Mitglieder der Blaskapelle der Feuerwehr Unterpfaffenhofen und auch Oberbürgermeister Andreas Haas wollten dem verstorbenen Joseph Ratzinger das letzte Geleit geben. Mit ihren Instrumenten spielten sie ein Stück auf dem Weg zum Petersplatz, wo sich die Gläubigen der Welt versammelt hatten. So zogen Klänge aus der Heimat in Richtung Vatikan und Petersdom, wo der Leichnam des Papstes aus Oberbayern aufgebahrt war.

+ Die Instrumente auf den Stühlen abgestellt: Die Mitglieder der Musikkapelle auf dem Petersplatz. © tb

Für die Unterpfaffenhofener hatte die Reise eine ganz besondere Bedeutung. Immerhin durften sie ihm zum 65. Jahrestag seiner Priesterweihe 2016 bereits ein Ständchen in Rom spielen. Die offizielle Feier fand im Vatikan statt, mit Papst Franziskus und Glaubenskongregations-Präfekt Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Unter den Gästen befanden sich viele Besucher aus Traunstein, dem ehemaligen Wohnort des Papstes.

Joseph Ratzinger, der aus Gesundheitsgründen zurückgetretene Papst, ist am Silvestermorgen mit 95 Jahren verstorben. Am Trauergottesdienst für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. haben nach Schätzungen der vatikanischen Gendarmerie rund 50.000 Gläubige auf dem Petersplatz teilgenommen. Das teilte der Pressesaal des Heiligen Stuhls am Donnerstag mit.