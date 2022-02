Achtung Eltern: Die Schuleinschreibung steht bevor

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Schuleinschreibung findet am 16. März statt. © dpa

Die Einschreibung an den Grundschulen findet am Mittwoch, 16. März, statt. Anmelden muss man alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis einschließlich 30. September 2016 geboren sind.

Germering – Dazu gehören auch alle, die im Vorjahr vom Schulbesuch der Schule zurückgestellt worden sind. Der Bescheid dafür muss bei der Einschreibung vorgelegt werden. Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die Eltern beabsichtigen, ihr Kind zurückstellen zu lassen.

Die bisherigen Regularien wurden der Stadt zufolge um einen so genannten Einschulungs-Korridor ergänzt. Demnach sind Kinder, die zwischen 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden, schulpflichtig, wenn die Eltern dies wünschen. Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren wie alle anderen Kinder. Die Schulen werden die Erziehungsberechtigten aber beraten und eine Empfehlung aussprechen. Ob ihr Kind bereits zum kommenden oder erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird, entscheiden die Eltern. Wenn sie die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, müssen sie das der Schule bis zum 11. April schriftlich mitteilen.

Kinder, die zwischen 1. Oktober und 31. Dezember 2016 geboren sind, können auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. Im Zweifelsfall erfolgt eine Prüfung der Schulfähigkeit.

Bei der Schulanmeldung müssen alle erforderlichen Angaben gemacht und durch Vorlage der Geburtsurkunde belegt werden. Bei Geschiedenen muss das Personensorgerecht nachgewiesen werden. Die Kinder müssen zur Einschreibung mitgebracht werden.

Die Schulsprengel

In Germering gibt es vier Grundschulen. Die Schulsprengel legen fest, welches Kind wohin gehen muss.

Grundschule an der Kirchenstraße, Kirchenstraße 1, Telefon (089) 89 41 95 40: Der nördliche Teil des Stadtteiles Germering, begrenzt durch folgende Linie: Nebeler Straße (ausschließlich), St. Jakob-Straße (ausschließlich), Salzstraße (ausschließlich), Landsberger Straße (Mitte) in westlicher Richtung bis zur Staatsstraße 254, Staatsstraße 2544 (Mitte) in nördlicher Richtung und deren gerade Verlängerung bis zur nördlichen Stadtgrenze und der Stadtteil Nebel.

Theresen-Grundschule, Kurfürstenstraße 1, Telefon (089) 92 92 82 10: Der Teil der Stadt Germering östlich der Staatsstraße 2544 (Mitte) und deren gerade Verlängerungen nach Norden und Süden jeweils bis zur Stadtgrenze.

FFB-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser FFB-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Fürstenfeldbruck – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Kerschensteinerschule, Theodor-Heuss-Straße 6, Telefon (089) 14 33 24 50: Der Stadtteil Unterpfaffenhofen südlich der Landsberger Straße (Mitte) und östlich folgender Linie: Kreuzlingerstraße (Mitte) bis zur Friedenstraße, Friedenstraße (ausschließlich in östlicher Richtung bis zur Otto-Wagner-Straße), Otto-Wagner-Straße (Mitte) in südlicher Richtung bis zur Fichtenstraße, Fichtenstraße (ausschließlich) bis zum Birkenweg, Birkenweg (ausschließlich) in südlicher Richtung, Neue Gautinger Straße (ausschließlich) in südlicher Richtung bis zur Stadtgrenze und das Gut Wandelheim.

Grundschule an der Kleinfeldstraße, Kleinfeldstraße 4a, Telefon (089) 89 41 95 80:

Das Gebiet südlich der Landsberger Straße (Mitte), begrenzt im Osten durch die Staatsstraße 2544 (Mitte) bis zur Stadtgrenze. Im Westen begrenzt ausgehend von der südlichen Stadtgrenze durch die Neue Gautinger Straße (einschließlich), Fichtenstraße (einschließlich), Otto-Wagner-Straße (Mitte), Friedenstraße (einschließlich) bis zur Kreuzlingerstraße, Kreuzlingerstraße (Mitte) bis zum Bahngleis. Ferner das Gebiet nördlich der Landsberger Straße, begrenzt durch die Salzstraße (einschließlich), St. Jakob-Straße (einschließlich), Nebeler Straße (einschließlich), Allinger Straße (einschließlich) und Salzstraße (einschließlich) bis zur Landsberger Straße.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.