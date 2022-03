Aktion in der Buchhandlung: Bücherpaten für Kinder aus der Ukraine

Von: Klaus Greif

Wollen ukrainische Kinder mit Büchern versorgen: Sören Meye, Katrin Schmidt (M.) und Helen Hoff. © MM

Die Buchhandlung Lesezeichen hat, angeregt von Sören Meyer aus Germering, eine Buchpaten-Aktion für ukrainische Flüchtlingskinder gestartet. Das war nicht ganz so einfach.

Germering - Die Umsetzung der Idee war laut den Inhaberinnen Helen Hoff und Katrin Schmidt schwieriger als im Jahr 2015, als man so etwas für die damals ankommenden Flüchtlinge schon einmal machte. Der Grund: Ukrainische Wörterbücher sind derzeit nicht auf dem Markt verfügbar und auch ukrainische Kinderbücher gibt es nicht.

Weil Bücher aber immer eine Brücke seien, mit denen man spielerisch die neue Sprache lernen können, setzten sie die Idee anders um. Hoff, Schmidt und das Lesezeichenteam wählen Bücher mit wenig Text aus, die entweder spannende Geschichten erzählen oder mit denen man die ersten einfachen Wörter lernen kann. Auch Mal- und Bastelbücher funktionieren in allen Sprachen, wissen die BuchhändlerInnen. Die ausgewählten Bücher können dann von Menschen gekauft werden, die helfen wollen. Die Buchhandlung übergibt die Bücher dann an die Stadt, die diese an die Kinder verteilt.

Damit auch die richtigen Bücher fürs passende Alter ausgewählt werden, wandte sich Katrin Schmidt an Sozial- und Jugendamtsleiter Martin Rattenberger. Der war begeistert von der Idee, stellte eine anonymisierte Liste zusammen und erklärte sich bereit, die Bücher an die Familien zu übergeben.

Um nicht nur die bei der Stadt registrierten Kinder an der Aktion teilhaben zu lassen, können sich auch Germeringer, die ukrainische Familien mit Kindern privat aufgenommen haben, bei der Buchhandlung melden und auf die Liste setzen lassen. kg