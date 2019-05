Alle Straßen bekommen LED-Beleuchtung

Die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED-Technik ist jetzt auch vom Stadtrat beschlossen worden. 3100 Leuchten, die in den nächsten sechs Jahren ausgetauscht werden.

Germering - Die rund 1,8 Millionen Euro teure Umstellung wird sich nach zwölf Jahren wegen des geringeren Stromverbrauchs amortisieren.

Als neuen Lampentyp schlug die Verwaltung in den Hauptverbindungs-Straßen der Stadt das Modell Avanca vor. In allen anderen Straße soll künftig Siteco für ein „warm-weißes Licht“ sorgen, wie es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung heißt. Diese Lichtart werde angenehmer empfunden als die früher standardmäßig verwendete neutralweiße Lichtfarbe. Außerdem ist sie insektenfreundlicher.

Im Zuge der Umstellung werden auch die so genannten gestalterischen Leuchten („Glocken“), die unter anderem in der Otto-Wagner-Straße stehen, gegen technische Leuchten wie Avanca ausgetauscht. Grund: Der Austausch der Lampenköpfe ist um je 60 Euro billiger als der Umbau des Innenlebens der gestalterischen Leuchten.

Die Kosten von insgesamt 1,8 Millionen Euro sind in rund zwölfeinhalb Jahren wieder eingespart. Grund ist die weitaus höhere Energieeffizienz der LED-Technik. Wenn alle 3100 Straßenlampen erneuert worden sind, können jährlich rund 650 000 Kilowattstunden Strom gespart werden. Beim aktuellen Strompreis würde dies Minderausgaben von 146 000 Euro ausmachen.

