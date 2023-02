Als Frauen und Mädchen am Rande der Gesellschaft standen

Von: Klaus Greif

Teilen

Andreas Leufgens empfiehlt den Roman „Eva & Söhne“ von Beate Kniescheck. © mm

In den Regalen der Stadtbibliothek stehen nicht nur die aktuellen Bestseller aus allen Bereichen zur Ausleihe bereit. Auch nicht ganz so bekannte literarische Werke sowie neue Medien wie DVDs, Hörbücher oder Computerspiele lohnen den Gang in die Bücherei. Die Experten der Bibliothek geben deswegen einmal im Monat ihren ganz persönlichen Medientipp.

Germering – Heute empfiehlt Andreas Leufgens einen Roman von Beate Knieschek.

Beate Kniescheck erzählt in „Eva & Söhne“ eine Familiengeschichte im ländlichen Österreich des 20. Jahrhunderts. Immer noch herrscht hier das patriarchalische Selbstbewusstsein der Männer, in der die Frauen am Rande des gesellschaftlichen Lebens stehen.

Eva hatte, neben ihren Söhnen, eine Tochter die als kleines Kind starb. Niemand außer Eva sprach über sie, ihre Existenz war in der Familie kein Thema und ihre Grabstätte wurde aufgelöst.

Siebzig Jahre später erfährt Katharina, dass ihre Großmutter Eva diese Tochter hatte. Auch Katharina wird von ihrem Vater testamentarisch nicht bedacht, sie ist gekränkt und tief getroffen. So fängt sie an zu recherchieren und macht sich auf die Suche nach dem verschollenen Grab ihrer Tante.

Es ist kein Zufall, dass sie als kleines Kind das Märchen von H.C. Andersen „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ las. Auch hier steht eine starke Großmutter im Zentrum, die Einzige, die ein wenig Licht und Wärme in den letzten Stunden vor dem Erfrieren verbreitet.

Erst gegen Ende des Romans zeigt sich ein versöhnlicher Ton, der ein wenig Zuneigung und Würdigung der Männer den Frauen gegenüber erkennen lässt.

Ein lesenswerter Roman, gerade in einer Zeit, wo in Ländern wie Afghanistan und Iran die Rechte der Frauen sukzessiv eingeschränkt werden.

Mediendaten: Beate Kniescheck: Eva & Söhne, 144 Seiten, Septime Verlag 2022

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.