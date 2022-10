Alt-OB Peter Braun ist jetzt Ehrenmitglied des Hospizvereins

Von: Klaus Greif

Das ist der neue Vorstand des Hospizvereins (v.l.): Ingrid Jasperbrinkmann, Gabriele Kern, Sina Muscholl, Lothar Richter, Elizabeth Braams, Helmut Ankenbrand, Karin Lehner, Quirin Linhuber und Monika Huber-Tiefnig. © mm

Der Hospizverein steht im Zeichen des Umbruchs. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder einen komplett neuen Vorstand.

Gerrmering – Der langjährige SPD-Stadtrat und Dritte Bürgermeister Helmut Ankenbrand wurde zum neuen Vorsitzenden bestimmt. Er folgt auf Alt-OB Peter Braun, der aus Altersgründen nicht mehr angetreten ist.

Braun war Gründungsvorsitzender und hat den Hospizverein 22 Jahre als Vorsitzender geleitet. Einer Mitteilung des Vereins zufolge ist es seinem großen Engagement und seiner zähen Verhandlungstaktik zu verdanken, dass in Germering im Mai das stationäre Hospiz eingeweiht werden konnte. Das wird auch von den ehrenamtlichen Hospizbegleitern des Vereins täglich unterstützt. Anhaltender Applaus der anwesenden Mitglieder für Peter Braun zeigten der Mitteilung zufolge, wie beliebt und geschätzt er ist und wie sehr seine Tatkraft gesehen wird. Einstimmig wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Ein Vortrag von Leiterin Tina Lamprecht über das stationäre Hospiz, an dessen Betreibergesellschaft der Verein mit 52 Prozent beteiligt ist, sowie ein Bericht der Koordinatorinnen über Gewinnung, Ausbildung und Einsatz der ehrenamtlichen Begleiter rundeten das Programm ab. Ein neuer Grundkurs für Hospizbegleitungen findet am Freitag, 11. November, statt. Anmeldungen sind noch möglich unter der Telefonnummer (089) 17 10 29 55.

Der Finanzbericht des Schatzmeisters fiel nicht ganz so rosig aus. Aufgrund eines Gründungszuschusses an das stationäre Hospiz in Höhe von 50 000 Euro und eines kriminellen Hackerangriffs, der einen Schaden von 5000 Euro verursachte, führten zu einem Verlust von 31 000 Euro. Dieser kann dem Verein zufolge zwar durch Rücklagen abgedeckt werden. Dennoch ist man weiterhin auf Spenden angewiesen.

Vorstand

Neben dem neuen Vorsitzenden Helmut Ankenbrand setzt sich der Vorstand des Holspizvereins so zusammen: Elizabeth Braams (Zweite Vorsitzende), Karin Lehner (Dritte Vorsitzende), Lothar Richter (Schatzmeister), Monika Huber-Tiefnig (Schriftführerin) sowie Andreas Iselt, Ingrid Jasperbrinkmann, Gabriele Kern, Quirin Linhuber und Sina Muscholl (alle Beisitzer).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.