Alte Turnhallen in Germering komplett runderneuert

Der rund zwei Jahre dauernde Sporthallen-Engpass am Max-Born-Gymnasium (MBG) ist beendet. Gestern wurden die aufwändig sanierten und modernisierten alten zwei Einfachturnhallen offiziell wieder in Betrieb genommen. Eine der Hallen wird wie früher zusätzlich für Theateraufführungen genutzt.

+ Germering – Vor dreieinhalb Jahren hat der Kreistag den Beschluss gefasst, die maroden, rund 50 Jahre alten Turnhallen nicht abzureißen sondern zu sanieren. Aus Sicht von MBG-Direktor Robert Christoph war dies ein Glücksfall. So war gesichert, dass die Schule weiterhin zwei Hallen hat und eine als Versammlungs- und Theaterstätte genutzt werden kann. Das sei wichtig, so Christoph bei der Einweihungsfeier, weil bei Bau der Schule vor über 50 Jahren weder eine Aula noch ein großes Foyer vorgesehen war. Der Schulleiter versprach: „Im Januar werden wir eine erste Aufführung der Oberstufe in der neuen Örtlichkeit sehen.“

Dass es sich bei den modernisierten Hallen tatsächlich um andere handelt als bei den alten versicherte Landrat Thomas Karmasin. Er muss es wissen. Schließlich hat er am MBG sein Abitur gemacht, das Zeugnis gab’s in einer der beiden Hallen. Rund 2,8 Millionen Euro hat die Sanierung Karmasin zufolge gekostet. Angesichts der Tatsache, dass es sich um eine Modernisierung des Bestands gehandelt hat, sei das enorm. Immerhin erhält der Landkreis als Sachaufwandsträger für die Erneuerung der beiden Sporthallen einen Bundeszuschuss in Höhe von rund 900 000 Euro.

Von den zwei alten Hallen sind im Vergleich zu früher im Prinzip nur die Grundmauern stehen geblieben. Darauf wies Zweiter Bürgermeister Wolfgang Andre hin. Neue Schwingböden, Prellwände mit einer Verkleidung, die die Akustik spürbar verbessert hat, automatische Frischluftversorgung und eine komplette Erneuerung der Haustechnik werden in Zukunft auch den Germeringer Sportvereinen zugute kommen, die die Hallen am Abend nutzen. Am meisten werden die sich aber über die schönen neuen Umkleiden und Duschräume freuen.

Architekt Dieter Haake bekannte, dass mit der jetzigen Einweihung eine fast 20-jährige Reise des Büro Gerum & Haake am MBG zu Ende gehe. Begonnen hat diese mit der Planung der Zweieinhalbfach-Sporthalle Ende der 90er-Jahre, die im Jahr 2000 eingeweiht wurde. Es ging mit Unterbrechungen weiter mit dem Neubau der Mensa und der schrittweisen Sanierung zahlreicher anderer Gebäudeteile, die sich insgesamt über rund neun Jahre hinzog. Man habe dabei immer versucht den Charakter des Bestands aufrecht zu erhalten.