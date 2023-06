Er handelte mit Marihuana und Kokain - Mildes Urteil für jungen Dealer

Von: Hans Kürzl

Der junge Mann handelte auch mit Kokain. © dpa

Ein 21-jähriger Germeringer stand wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck.

Germering – Er hatte vor zwei Jahren Marihuana und Kokain in nicht geringem Ausmaß besessen und auch gehandelt.

Vor Gericht kam er jetzt mit einem blauen Auge davon. Obwohl er zum Tatzeitpunkt schon volljährig war, wurde noch Jugendstrafrecht angewandt – ein Gutachten gestand ihm eine gewisse Reifeverzögerung zu. Der Heranwachsende lebt noch immer in der elterlichen Wohnung und ist von seinen Eltern finanziell abhängig.

Mehrere Maßnahmen

Angesichts der nicht unerheblichen Menge an Rauschmitteln – die Rede war einem mittleren zweistelligen Grammbereich – griff Amtsrichterin Marion Tonnemacher-Sattig aber zu einer breiteren Palette an Maßnahmen. So muss der Angeklagte bis zu zehn Beratungen bei der Caritas absolvieren – mit dem Ziel in eine Drogentherapie einzusteigen. Das muss innerhalb eines halben Jahres geschehen und darf von dem 21-Jährigen nicht abgebrochen werden. Was bei Nichtbeachtung drohen könnte, ließ die Amtsrichterin so durchblicken: „Es waren harte Drogen und die Menge keine Lappalie.“ Das läge durchaus im Bereich einer Freiheitsstrafe.

Zugute gehalten wurde dem Angeklagten, dass er geständig war – wenn auch in zwei Teilen. Den Besitz eines Kokaingemischs und von Marihuana räumte er von Anfang an ein. Dass er auch mit Drogen gehandelt habe, gab er erst zu, nachdem sich sein Anwalt, die Staatsanwältin und das Schöffengericht zur Beratung zurückgezogen hatten. Dieses Geständnis war auch ein Grund für das milde Urteil.

Wem gehört das Geld?

Nicht endgültig geklärt werden konnte vom Gericht, wem die Geldsumme im knapp fünfstelligen Bereich gehört, die verteilt auf mehrere Räume bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden worden waren. Bei 5000 Euro, die dem 21-Jährigen zugeordnet wurden, gab dieser an, der Betrag sei ihm von einem Bekannten geliehen worden. Damit habe er das Nachholen eines Schulabschlusses finanzieren wollen.

Für den Teil, der bei seiner Mutter gefunden wurde, gab diese an, „dass ich grundsätzlich gerne Bargeld zu Hause habe“. Über etliche Monate verteilt, habe sie stets etwas von ihrem Gehalt zurückgelegt. Mit den Freunden des Sohnes habe sie sich wenig befasst, diese nur beim Vornamen gekannt. Sie will den Sohn aber unterstützen. „Er soll stabil bleiben. Da will ich mithelfen“, kündigte sie an.

Auch der 21-Jährige will seinen Teil beitragen. „Ich sehe es kritisch, Drogen konsumiert zu haben“, erklärte er. Die Freundin helfe ebenfalls mit, in der Bahn zu bleiben. Außerdem sei er auf Arbeitssuche. „Vielleicht als Anlagenmechaniker.“ Derzeit verdiene er sich etwas mit Gelegenheitsjobs dazu. Auch das Gutachten sah, dass der Heranwachsende Struktur und Stabilität in sein Leben bringen möchte.

Das erkannte Amtsrichterin Marion Tonnemacher-Sattig ebenfalls an. Sie mahnte den jungen Germeringer abschließend aber auch: „Ich hoffe nicht, dass wir uns wiedersehen.“

