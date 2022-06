An Integration wird weiter gearbeitet

Von: Klaus Greif

Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland

Die Stadt hat vor genau zehn Jahren ein Integrationskonzept beschlossen. Ziel war die bessere Einbindung von Germeringern mit Migrationshintergrund.

Germering – Mehrere Arbeitsgruppen hatten damals mit dem Integrationsbeauftragten Manuel Leupold einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der nach und nach abgearbeitet werden sollte. Dazu gehörte unter anderem die Einrichtung eines Dolmetscher-Pools, um Menschen mit schlechten Deutsch-Kenntnissen im Umgang mit den Behörden zu helfen. Auch die Sprachförderung an Schulen und für Erwachsene wurde damals in die Wege geleitet.

Viele der vor zehn Jahren angeschobene Maßnahmen sind mittlerweile umgesetzt worden und laufen problemlos weiter, erklärte Manuel Leupold jetzt im Sozialausschuss. Entwicklungen wie die Flüchtlingskrise 2015 und jetzt der Ukraine-Krieg hätten aber gezeigt, dass der Bereich Integration ein dynamischer Prozess sei. Es gebe immer wieder neue Herausforderungen. Deswegen sei es wichtig, das Integrationskonzept laufend fortzuschreiben.

In den vergangenen Jahren sind Leupold zufolge schon neue Projekte in die Tat umgesetzt worden, die allerdings noch nicht im bestehenden Konzept Niederschlag gefunden haben. Er nannte unter anderem das Beratungsangebot, das er im Bereich beruflicher Integration leiste, und das zunehmende Angebot an berufsbezogenen Sprachkursen. Auch das interkulturelle Kochprojekt, das die Asylkoordination der Stadt anbietet, zählte Leupold zu den neuen Projekten.

Ende 2020 wurde Leupold zufolge das Integrationsforum neu konzipiert. Dazu wurden vier Arbeitsgruppen zu den Sprachförderung, strukturelle und berufliche Integration, soziales Zusammenleben und miteinander Wachsen sowie Werte eingerichtet. Hier seien bereits neue Initiativen angestoßen worden. Unter anderem sind dies Workshops zum Umgang mit Behördenbriefen, eine Beteiligung an den internationalen Wochen gegen Rassismus und die Konzipierung neuer Sprachkurse für Flüchtlingen, die aktuell keinen Zugang zu den offiziellen Angeboten haben.

Wegen der Pandemie kam laut Leupold ein Treffen der Arbeitsgruppe Soziales Zusammenleben und Miteinander Wachsen bislang noch nicht zustande. Grund: In dieser Gruppe stehen insbesondere Angebote wie Veranstaltungen sowie Treffen zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen in Vordergrund.

Ziel ist es, dass die neuen Projekte weiter verstetigt und mit Hilfe der Arbeitsgruppen ausgebaut werden. Das fortgeschriebene Integrationskonzept soll bis 2023 zu Papier gebracht werden.

