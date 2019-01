Anmeldung zur Kinderbetreuung beginnt bald

Die Anmeldung für die Kinderbetreuungseinrichtungen ist zwischen Montag, 11. März, und Freitag, 22. März. Alle Kinderhäuser und auch der Tageselternservice des Sozialdiensts bieten zuvor Tage der offenen Tür oder Informationsabende an.

Germering– Wer sein Kind anmelden will, muss dies mit einem für alle Einrichtungen einheitlichen Formular tun. Es liegt ab sofort in den Kindergärten und Krippen sowie bei der Stadtverwaltung aus. Im Internet ist es auf der städtischen Homepage unter www.germering. de zu finden.

Eltern haben die Möglichkeit, sechs Einrichtungen auszuwählen und entsprechend ihrer Prioritäten zu kennzeichnen – der Wunschplatz bekommt die Nummer eins, der am wenigsten gewollte die Sechs. Alle Eltern müssen dann ein persönliches Anmeldegespräch bei maximal zwei Kinderhäusern vereinbaren und zu diesem Gespräch das ausgefüllte Formular, aber auch das Kind, mitbringen.

Das von den Einrichtungen abgestempelte Formular muss dann an die Stadt weiter geleitet werden. In den Krippen werden grundsätzlich Kinder aufgenommen, die am 1. Oktober das erste Lebensjahr vollendet haben. Auch Kinder, die spätestens am 31. Dezember ein Jahr alt werden, können angemeldet werden.

Beim Tageseltern-Service werden auch Kinder aufgenommen, die jünger als ein Jahr sind. Kinder, die am 1. Oktober das dritte Lebensjahr vollendet haben, können im Kindergarten angemeldet werden. Einige Kindergärten und Krippen verfügen neben den regulären Plätzen über Integrationsplätze. Die Anmeldung dafür ist vom 25. Februar bis zum 1. März.

Die heilpädagogische Kindertagesstätte Kai bietet außerdem Plätze für Drei- bis Zwölfjährige an, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind, unter anderem wegen einer Entwicklungsverzögerung, ADHS oder einer Teilleistungsstörung.

Anmeldungen dafür sind das ganze Jahr über im Kinderhaus an der Breslauer Straße 1, Telefon (089) 8 94 15 50 oder per e-Mail an germering@ kinderhaus-kai.de möglich. Die Anmeldung bedeutet noch keine Zusage für einen Betreuungsplatz. Über die Aufnahme wird erst nach Abschluss der Anmeldung entschieden.