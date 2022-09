Arbeitgeber der Zukunft kommt aus Germering

Von: Klaus Greif

Brigitte Zypries überreicht C4B-Vorstand Stephan Krä die Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“. © mm

Das Germeringer Unternehmen C4B (Com for Business AG) wurde als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet. Ausgelobt wurde der Preis vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Germering – Die frühere Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries übergab die Auszeichnung am Dienstagabend als Schirmherrin im Rahmen der Messe Digital X in Köln.

Der Softwarehersteller C4B ist 1999 gegründet worden und sitzt bis jetzt in der Germeringer Harfe. Weil diese in nächster Zukunft abgerissen werden soll, errichtet das Unternehmen aktuell seinen neuen Firmensitz im Neubaugebiet an der Augsburger Straße. Vor einem Jahr wurde dort der erste Spatenstich gefeiert. Damals gab C4B-Vorstand Stefan Krä bekannt, dass das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs sei und alleine im ersten Halbjahr 2021 zwölf neue Mitarbeiter eingestellt habe.

Dass es C4B anscheinend gelungen ist, entgegen des Fachkräftemangels qualifiziertes Personal zu finden, wurde jetzt bei der Digital-Messe der Telekom belohnt. Das Unternehmen wurde als Arbeitgeber der Zukunft ausgezeichnet. C4B-Vorstand Stephan Krä kommentierte dies einer Mitteilung zufolge so: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Tatsächlich kann ich mir kein Prädikat vorstellen, das für uns wichtiger sein könnte.“ Der gesamte Unternehmenserfolg hänge einzig und allein von den klugen Köpfen ab, die die Software entwickeln, betreuen und vertreiben.

Schirmherrin Brigitte Zypries sah dies ähnlich. Sie sagte bei der Auszeichnungsfeier: „Nie war es wichtiger, die richtigen Talente zu gewinnen und zu halten.“ Nur so lasse sich das steigende Innovationstempo und die Herausforderung der Transformation als Chance nutzen.

C4B ist mit mehr als einer Million installierter Lizenzen einer der führenden Hersteller spezieller Kommunikations-Software. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Kommunikationslösungen, die unter dem Markennamen XPhone in Unternehmen aller Größen und Branchen eingesetzt werden. Mit Diensten wie Softphone, Presence, Chat, Web-Meeting und Mobile App sorgt die Software der Germeringer Firma auch unternehmensintern für effiziente Kommunikationsprozesse.

