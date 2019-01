Auf der A96: Betrunkener Autofahrer kracht in Baustellen-Baken

Die Polizei hat drei betrunkene Polen geschnappt, die auf der A96 bei Germering einen Unfall verursacht haben. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Germering - Ein Seat mit polnischer Zulassung, in dem drei Polen saßen, kam am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr im Baustellenbereich auf der A96 bei Germering in Richtung Lindau von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Warnbaken. Die drei Polen stiegen aus dem Wagen aus und standen auf der Fahrbahn. Ein hinter dem Fahrzeug fahrender 35-jähriger VW-Fahrer erkannte die drei Personen, welche mittlerweile mitten auf der Fahrbahn standen, im letzten Moment und konnte einen Zusammenprall verhindern. Er konnte auch nahezu allen, teils auf der Fahrbahn stehenden Warnbaken ausweichen, wie die Polizei berichtet. Er stieß jedoch gegen die Baustelleneinrichtung und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Umso erstaunter war er, als sich das polnische Fahrzeug wieder in Bewegung setzte, plötzlich in die rechte Betongleitwand krachte und erst dann endgültig zum Stehen kam. Zum Unfallzeitpunkt war die A 96 wenig frequentiert, deshalb kam es zu keinen weiteren Unfallfolgen.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte schnell festgestellt werden, dass wohl übermäßiger Alkoholkonsum zum Unfall führte. Alle drei Insassen des Seat waren stark alkoholisiert und verweigerten jegliche Aussage. Zur Feststellung der Fahrereigenschaft wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, welche noch andauern. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Die drei polnischen Fahrzeuginsassen wurden, nach erfolgter Blutentnahme wieder entlassen.

Glücklicherweise wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Den Fahrer des Seat erwartete nun aufgrund seiner „Alkoholfahrt“ unter anderem ein Strafverfahren wg. Gefährdung des Straßenverkehrs.