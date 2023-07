Ausgezeichnetes Engagement für Bienen und Insekten

Von: Sabine Kuhn

Bei der Preisverleihung: Honigprinzessin Linda Jakob (2. v.r.) mit unter anderem Claudia Müller (Biologin, Germering), Thomas Wieser (3.v.l., stellvertretender Leiter Umweltamt Germering) und Matthias Stang (M., Leiter Umweltamt Germering). © Wolfgang Englmaier

Der Bezirk Oberbayern zeichnet 29 bienenfreundliche Kommunen aus. Vier Anerkennungen gehen in den Landkreis Fürstenfeldbruck, genauer gesagt nach Germering, Olching, Eichenau und Schöngeising.

Fürstenfeldbruck - Die zwei Städte und zwei Gemeinden wurden von der Jury aus Fachleuten und Mitgliedern des Bezirkstags für eine Anerkennung ausgewählt, weil sie die Grundanforderungen für den Preis „Bienenfreundliche Gemeinde“ erfüllt haben. Dem Bezirk Oberbayern ist es wichtig, neben den Preisträgergemeinden auch die Anstrengungen vieler weiterer Kommunen für eine bienen- und insektenfreundliche Gestaltung in ihrem Einflussbereich zu würdigen.

Die Grünstreifen

Für die Anerkennung müssen Gemeindeflächen wie Verkehrsinseln oder Streuobstwiesen bienen- und insektenfreundlich bepflanzt sein. Alle landwirtschaftlichen Flächen im Besitz der Kommune müssen extensiv und ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bewirtschaftet werden. Die Grünstreifen an gemeindeeigenen Straßen müssen bienenfreundlich behandelt werden und die Beleuchtung insektenfreundlich sein. Schließlich muss die Kommune der örtlichen Imkerschaft Plätze für Bienenhäuser zur Verfügung stellen.

„Wir alle wissen vom Bienen- und Insektensterben und den damit verbundenen Folgen für Pflanzen, Tiere und Menschen. Gerade die Städte und Gemeinden können sehr viel für die Insektenvielfalt tun“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Preisverleihung im Bauernhausmuseum Amerang. „Mit 497 Gemeinden und drei kreisfreien Städten haben wir in Oberbayern 500 kommunale Player, die etwas für Biene und Co. tun können“, so Mederer weiter.

