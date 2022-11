Autofahrerin übersieht Radler - Drahtesel verkeilt sich in Passat

Von: Thomas Steinhardt

Das Rad verkeilte sich im Auto. © Polizei

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin in Germering einen Radfahrer gerammt. Das Rad verkeilte sich regelrecht im Pkw.

Germering - Die 36-jährige Allingerin wollte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr an der Alfons-Baumann-Straße rückwärts ausparken. Sie übersah dabei nach Angaben der Polizei einen 70-jährigen Radfahrer, der an der Stelle vorbei fuhr und Vorrang hatte. Der Radler konnte den Zusammenstoß mit dem plötzlich vor ihm aus der Parklücke stoßenden VW Passat nicht mehr verhindern und kollidierte mit dessen Heckpartie.

Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß laut Polizei leicht verletzt. Ein Helfer vor Ort und eine Rettungsdienstbesatzung behandelten ihn. Der 70-Jährige trat seinen Heimweg von der Unfallstelle dann zu Fuß an. Kurios bei diesem Unfall laut Polizei: durch den Zusammenstoß verkeilte sich das Fahrrad des 70-Jährigen senkrecht im Kotflügel des Pkw und blieb unbewegbar im diesem stecken. „Erst mit kräftiger Hand konnten die beiden Unfallfahrzeuge wieder voneinander getrennt werden“, heißt es im Bericht der Inspektion Germering. Die entstandenen Sachschäden werden auf rund 300 Euro geschätzt.

