Germeringer Autor beschreibt den Werdegang der Sportfreunde Stiller

Von: Andreas Daschner

Autor Nicola Bardola hat ein Buch über die Sportfreunde Stiller geschrieben. Auf dem Foto zeigt er vor dem Circus Krone Sammlerstücke der Band. © Oliver Bodmer

Der Germeringer Autor Nicola Bardola hat eine Biografie der Sportfreunde Stiller geschrieben.

Germering – Sie starteten ihre Karriere unter dem Namen Endkrass in der Jugendbegegnungsstätte Knast. Heute heißt der Knast Cordobar, die Band Sportfreunde Stiller, und die füllt inzwischen die großen Hallen. Wie es dazu kam, das hat der Germeringer Autor Nicola Bardola in einer Bandbiografie aufgearbeitet – der ersten über die Sportis überhaupt.

Ein Germeringer schreibt über eine Germeringer Band. Die Verbindung liegt nahe. Doch den eigentlichen Anlass für die Biografie mit dem Titel „Applaus, Applaus“ lieferte Bardolas Tochter. „Die hat im Alter von ungefähr 13 bis 17 Jahren die Sportfreunde Stiller rauf und runter gehört – und ich mit ihr“, erzählt der Autor. Schon damals habe er sich gefragt, was die Sportfreunde Stiller so besonders macht.

Zeugnisse aus 30 Jahren Bandgeschichte

Es ist der Widerspruch im Image der Band, so Bardola. Und schuld daran trägt ausgerechnet der vielleicht größte Hit des Trios. Zur WM 2006 haben Sänger und Gitarrist Peter Brugger, Schlagzeuger Florian Weber und Bassist Rüdiger Linhof die Hymne „’54, ‘74, ‘90, 2006“ aufgenommen – Platz eins in den deutschen Single-Charts. „Bis dahin ihr größter Erfolg - und Fluch zugleich“, sagt Bardola.

Das öffentliche Bild der Gute-Laune-Fußball-Combo steht im Kontrast zu den ernsthaften Musikern, die die Sportfreunde seien, so Bardola. „Das herauszudröseln war mir wichtig.“ Und dazu hat der Germeringer Autor sich nicht etwa mit den Sportis selbst unterhalten, sondern mit Weggefährten und Zeitzeugen aus mittlerweile fast 30 Jahren Bandgeschichte.

Angefangen hat alles in Germering

Eine wichtige Rolle in der Biografie spielt natürlich Germering – die Wiege der Sportfreunde Stiller. Hier haben sich Brugger und Weber damals noch mit dem Bassisten Andi Erhard zur Band Endkrass zusammengetan. Hier haben sie im Knast – so hieß damals das Jugendzentrum am Bahnhof – ihr erstes Konzert gegeben. Und hier haben sie auch die Inspiration für ihren neuen Bandnamen nach der Umbenennung her.

Hans Stiller hieß der Trainer des SV Germering, unter dem Brugger und Weber in der Bezirksliga gekickt haben. Und Stiller hieß auch die Band zunächst – bis eine gleichnamige Combo aus Berlin die Namensrechte für sich geltend machte. Also folgte die Umbenennung in Sportfreunde Stiller – und der Start in eine große Karriere, die über Konzerte im Circus Krone bis hin zum Münchner Olympiastadion führte.

Leiter des Jugendzentrums half bei der Entstehung des Buches

Von Anfang mitverfolgt hat die Bandgeschichte der Leiter des Knast und der Cordobar, Erwin Zißelsberger. Er war auch einer der wichtigsten Ansprechpartner für Bardola, als es um die Anfänge der Sportis ging. Zißelsberger habe auch gleich sein Mitwirken zugesagt, als er bei ihm angefragt habe, so der Autor. „Er war begeistert dabei, denn er hat die Geschichte in dieser Ausführlichkeit noch nie erzählt.“ Für Bardola ein Glücksfall.

Warum er der erste ist, der sich an die Bandbiografie in Buchform herangewagt hat, darüber kann Bardola nur spekulieren. Bislang habe es nur journalistische Kurzbetrachtungen der Band gegeben. Ein Journalist schrieb 2013: „Die Sportfreunde Stiller sind nicht rezensierbar. Je genauer man hinsieht, desto mehr zerfällt alles.“ Vielleicht ist diese Beobachtung der Grund für das Fehlen einer Biografie. Doch Bardola kann diese Ansicht nicht teilen. Im Gegenteil: „Je tiefer man einsteigt, umso spannender wird der Stiller-Kosmos.“

Und welches Image der Sportis ist nun das richtige: Spaß-Combo oder ernsthafte Musiker? „Die Sportfreunde können beides“, sagt Bardola. Auch wenn die WM-Hymne das Image der Band bis heute präge und der Kampf dagegen nach wie vor andauere.

Mediendaten

Das Buch „Applaus, Applaus: Sportfreunde Stiller - Die Bandbiografie“ erscheint am 22. Juni und ist für 25 Euro im Buchhandel erhältlich.