Bauhof installiert zehn Pfandringe zum Abstellen leerer Flaschen

Diese so genannten Pfandringe hat der Bauhof an zehn Abfallbehältern im Stadtgebiet installiert.

In Germering

von Klaus Greif schließen

Die Stadt hat an mehreren Abfallbehältern eine Vorrichtung installiert, in der leere Flaschen abgestellt werden können. Damit soll laut OB Andreas Haas einerseits verhindert werden, dass Glasflaschen aus welchen Gründen auch immer auf den Straßen oder in den Grünanlagen landen.